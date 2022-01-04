رابط التسجيل في قرض منصة سلفة للحصول على تمويل فوري 1443 وشروط التقديم

رابط التسجيل في منصة سلفة لتمويل الفوري تعد هذه الخدمة التمويلية السعودية من أهم الخدمات إلى تحرص على مساعدة كافة المواطنين السعوديين، من خلال هذه المنصة يستطيع المواطنين الحصول على فرص تمويل سريع بدون تحويل الراتب أو خطوات معقدة، كما أن شروط التمويل بسيطة جدًا وغير معقدة يستطيع جميع المواطنين الحصول على تمويل فوري والبدء في مشاريع صغيرة بدون فوائد، ولهذا سنقدم كافة الخطوات اللازمة للحصول على تمويل سلفة و الشروط التي يجب توافرها في المتقدم.

من أكثر المنصات التي يبحث عنها عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين هو منصة سلفة لمعرفة الخطوات التي يمكنهم من خلالها التقديم وأخذ القرض، والخطوات هي:

أولا يتوجب عليك الدخول إلى موقع سلفة الرسمي.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع وادخال الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال، كلمة المرور ولابد أن تحتوى على أرقام وحروف.

سيطلب منك الموافقة على كافة الشروط والأحكام المذكورة.

هكذا أصبح لديك حساب على منصة سلفة قم بالضغط على أيقونة طلب التمويل.

تحديد قيمة التمويل ثم النقر على إرسال الطلب.

انتظر حتى يتم الرد عليك من قبل منصة سلفة.

هناك العديد من الشروط البسيطة والغير معقدة للحصول على تمويل قرض سلفة والشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم على أخذ تمويل سلفة سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام.

كما يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم 4000 ريال سعودي.

يشترط أن لا يقل مدة تعيين المتقدم عن 3 أشهر على الأقل وهذا للقطاع الحكومي.

أن لا يقل مدة تعيين المتقدم عن 6 أشهر على الأقل للقطاع الخاص.

هناك العديد من المميزات التي يتمتع بها تمويل سلفة، وأهم هذه المميزات ما يلي:

سرعة الاستجابة والرد على طلب التمويل.

شروط التمويل بسيطة جدًا من السهل توافرها في جميع المواطنين.

المرونة والتيسير في سداد القرض.

من أهم المميزات أن التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.

لا يشترط في السداد تحويل الراتب.

الفوائد من التمويل بسيطة جدًا مقارنة مع التمويلات الاخري.

لكي تستطيع الحصول على طلب تمويل أو سلفة من منصة سلفة الكتروني قم بتتبع هذه الخطوات التالية:

بعد قيامك بتسجيل الدخول إلى منصة سلفة.

قم بتحديد قيمة التمويل الذي تريد اخذها.

بعد ذلك عليك القيام بتحديد مدة سداد السلفة.

عليك إدخال بعض البيانات الشخصية من جهة العمل، رقم الهوية، قيمة الراتب الشهري.

ثم الضغط على طلب سلفة.

من أهم مزايا قرض سلفة هو عدم وضع شروط وقوانين مشددة للعميل، لهذا لم تحدد سلفة موعد محدد أو نظلم لتسديد القرض بل يضعه العميل بما يتناسب مع ظروفه لكى لا يضيق عليه، حيث لا تتعدى هذه المدة من شهر حتى 6 أشهر كحد أقصى، بشرط أن يكون الموعد النهائي لإصدار فواتير سداد القسط في يوم 28 من كل شهر.