إعفاء المواطن من سداد أقساط القروض المستحقة بنك الراجحي المملكة السعودية

قام البنك الراجحي بإصدار قرار إعفاء جميع عملائه في المملكة السعودية من سداد أقساط القروض المستحقة عليهم وفق شروط ومعايير محددة بأمر من الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين السعودي، وذلك طبقاً للأوامر الملكية التي تم إصدار قرار سداد باقي القروض للمواطنين المتعثرين في السعودية تحت ضوابط محددة،كما قامت الحكومة السعودية عبر الديوان الملكي3بالإعلان عن قرار الإعفاء لبنك الراجحي من سداد الديون والإعفاء منها إعفاء تاماً، حيث وقع بنك الراجحي على ذلك القرار المهم الذي كان ينتظره الكثير من مواطني المملكة.

يأتي ذلك بعد تعرض معظم المواطنين لظروف معيشية تسببت في عدم قدرتهم وتعثرهم على سداد دفعات القروض، ولكن لا بد من تقديم مستند رسمي يفيد بذلك، وسوف نوضح لكم من خلال موقع ثقفني شروط إعفاء بنك الراجحي من سداد باقي الأقساط المستحقة، للمواطنين السعوديين داخل أراضي السعودية.

إعفاء من سداد القروض بنك الراجحي

قام بنك الراجحي بالموافقة على القرار الذي تم اتخاذه من قبل الديوان الملكي، وينص ذلك القرار على إعفاء بنك الراجحي من سداد الديون، وذلك بعد تعرض النشاط الاقتصادي في المملكة السعودية لآزمة بسبب فيروس “كوفيد-19″، وقد توقف النشاط الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بسبب تفشي كورونا والذي أدى بالعديد من المواطنين إلى التأخر في سداد الديون الخاصة بهم لدى البنك، وعدم استطاعتهم على السداد بسبب تدهور الأوضاع المالية، كما تقدم عدد كبير منهم بالكثير من الطلبات للبنك الراجحي لإعادة ترتيب وجدولة ديونهم لعدم قدرتهم على السداد، ما أدى للنظر في تلك الطلبات وتم صدور إقرار طلب إعفاء من السداد في المملكة من قِبل الملك سلمان بن عبدالعزيز.

شروط إعفاء البنك الراجحي

قدم المصرف الراجحي وثيقة بنكية جديدة تُسمى وثيقة التأمين التكافلي حيث تنص على إعفاء الشخص في حالة الوفاة من السداد، كذلك نص قرار من الإدارة بالبنك على القيام بإلقاء النظر في المشاكل التي يتعرض لها العملاء، منها الإصابة أو الإعاقة حيث تجعله غير قادر على العمل، كما أضاف إلى ذلك قرر البنك إعفاء العملاء المتعثرين في حالة التعرض لآزمة مالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مما جعل الكثير من المواطنين يتأخرون ويتعثرون على سداد الدفعات المستحقة ويوجد بعض الأوراق المطلوبة للإعفاء وهي:

تقديم طلب إعفاء مصرف الراجحي ويرفق معه كل من الهوية الشخصية الخاصة به.

إرسال المستندات الرسمية التي تخص الدفعات الباقية التي لم يتم دفعها.

إرسال سبب التعثر أو سبب عدم دفع باقي الأقساط الشهرية المستحقة لدى بنك الراجحي.

يمكن أن تطلب إدارة مصرف الراجحي من العملاء المتعثرين تقديم مستند يفيد بالتعرض لظروف تمنعه من السداد.

الدخول على موقع البنك الراجحي. تقديم صورة للهوية الشخصية. إرسال صورة من جهة العمل تتضمن المسمى الوظيفي والراتب الشهري للعميل.

خطوات الإعفاء من سداد قروض بنك الراجحي