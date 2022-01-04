تهديدات ووصف بـ"القاتل".. منسق أغاني يتعرض لهجوم والسبب ميسي

أكد منسق أغاني "دي جاي" تلقيه لتهديدات بالقتل على خلفية ادعاءات بتسببه بإصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بكوفيد-19.
ونفى الـ"دي جاي" الأرجنتيني فير بالاسيو أنه أصاب نجم باريس سان جرمان ليونيل ميسي بفيروس كورونا.
وقال بالاسيو في منشور على حسابه الشخصي في "تويتر"، أن كثيرين من مشجعي ميسي أطلقوا عليه لقب "القاتل"، بعد نشر صوره له مع "البرغوث" في حفلة لمنسق الأغاني بالأرجنتين.
ونقل موقع "إي إس بي إن" الرياضي عن بالاسيو قوله: "تعرضت لهجوم كبير، واتهموني بأنني كنت سبب إصابة ميسي بـكوفيد-19، ووصل الأمر إلى حد وصفي بالقاتل، كما تلقيت سيلا من الرسائل المسيئة".
وعرض بالاسيو نسخة من تقرير طبي تثبت نتيجة سلبية لفحص كورونا، مرفقا الصورة بتعليق قال فيه: "لست مصابا بكورونا وهذا هو الدليل"، وفق ما نقل موقع "نيويورك بوست" الأميركي.
وأعلن باريس سان جرمان، الأحد، أن نجمه ميسي هو أحد أربعة لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا.
وأشار النادي إلى أن المصابين بكورونا إلى جانب ميسي هم: الظهير الإسباني خوان برنات، ومواطنه الحارس سيرخيو ريكو، ولاعب الوسط ناثان بيتومازالا.
وأكد سان جرمان بأن اللاعبين "سيخضعون للحجر كما تنص قوانين البروتوكول الصحي"، وفق ما نقلت "فرانس برس".
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