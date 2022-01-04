كورونا يواصل ضرب إيطاليا.. آلاف الإصابات والوفيات فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "آكى"، قالت هيئة الدفاع المدنى الإيطالية فى تقرير لها، إن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا ارتفعت إلى خمسة ملايين و133 و272 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 137 ألفًا و786 حالة.

ونقلت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية، فى وقت سابق الاثنين، أن السلطات أعطت الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لوباء كورونا لأكثر من 300 ألف طفل ضمن الفئة العمرية 5-11 عامًا، ما يعادل نسبة 8.2% من هذه الشريحة، حسبما نقلت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

ووفقًا للتقرير الأسبوعى للمفوض الخاص للطوارئ الصحية، فإن النسبة ترتفع إلى 11.59% إذا تم الاخذ فى الاعتبار أيضًا أولئك الذين تم شفاؤهم فى غضون الأشهر الست الأخيرة.

وأفاد التقرير بأن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا بانتظار الجرعة الأولى يبلغ عددهم ثلاثة ملايين 232 ألفا و473.

وتحتل إيطاليا المرتبة الثانية فى أوروبا والتاسعة فى العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.