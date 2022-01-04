رابط الترقيات عبر نظام فارس حيث يرغب الكثير من العاملين في وزارة التربية والتعليم السعودي في معرفة كيفية التعرف على الترقيات الجديدة في نظام فارس الإلكتروني، وهذا ممكن الآن بفضل إعلان وزارة التربية والتعليم السعودي حول تحديث بيانات الموظف عبر فارس برنامج للخدمات، وبالتالي يمكن لأي موظف يعمل في الوزارة التعرف على ترقيته من خلال ملء بعض الاستمارات البسيطة.

استعلام عن الترقيات في نظام فارس بوزارة التعليم السعودية

إذا كنت تعمل كمعلم في وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، فيمكنك معرفة ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على ترقية باتباع الخطوات التالية:

أولاً وقبل كل شيء، تم تضمين رابط إلى موقع الويب الخاص بنظام فارس.

ثانيًا، ستحتاج إلى تقديم اسم المستخدم الخاص بك.

ثالثًا، يتم كتابة كلمة مرور الحساب، وإذا لم يكن لديك واحدة، فيمكنك إنشاء واحدة من خلال النقر على أيقونة الحساب الجديد وتعبئة النموذج.

أخيرًا، في الصفحة الرئيسية لموقع فارس على الإنترنت، اختر حالة الخدمات الإلكترونية.

ومن المثير للاهتمام، سترى عددًا من الحقول حيث يتم إدخال رقم التعريف القومي الخاص بك، متبوعًا بحقل آخر حيث يتم إدخال رقم التعريف المدني الخاص بك.

ومن المثير للاهتمام، سترى عددًا من الحقول حيث يتم إدخال رقم التعريف القومي الخاص بك، متبوعًا بحقل آخر حيث يتم إدخال رقم التعريف المدني الخاص بك. سادساً انقر فوق أيقونة البحث لرؤية جميع العروض الترويجية المتاحة. يمكنك كتابة اسمك في حقل البحث للعثور عليه بسرعة.

ترقيات التعليم 1443 في السعودية

كانت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، قد قامت بالانتهاء من ترقية 32872 موظفًا وموظفة للعام المالي 2021، ويأتي هذا لأول مرة يتم ترقية كل هذه الأعداد من المعلمين في عام واحد على مستوى إدارات التعليم والمكاتب والمدارس والمحاكم الثقافية، فقد أرسلت وزارة التعليم رسالةٍ نصيةٍ لكل من شملهم قرار الترقية بالنسبة للموظفين وكذلك الإداريين حيث تمت ترقية عدد يبلغ من 16984 موظفًا وموظفة سابقًا يعملون جميهم في وزارة التربية والتعليم ويأتي هذه القرارات من أجل أن يتم تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية وذلك بما يتماشى مع الرؤية التي وضعتها حكومة المملكة 2030.

اداريين

المستخدمون

إدارات ومكاتب التربويين والمعلمين

العاملين في مبني الوزارة

الموظفين مقابل عملهم باجر.

الملحقون الثقافيون

المستفيدون من قرار ترقية الإداريين 1443 بوزارة التعليم السعودية