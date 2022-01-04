تفاصيل رابط التقديم في الدفاع المدني السعودي 1442

تقديم الدفاع المدني يبحث الكثير من المواطنين السعوديين هذه الأيام عن تقديم الدفاع المدنى وطريقته موعده ويريدون أن يعرفوا كل شىء يخص التقديم أولا بأول ،وذلك بعد أن أعلنت الادارة العامة للقبول المركزي في الشؤون العسكرية السعودية عن وجود وظائف جديدة في الدفاع المدنى /1443/2022,وظيفة جندي ،وأعلنت الإدارة المركزية عن رابط التقديم والشروط التى يجب توافرها فى من يريد التقديم والموعد المحدد للتقديم

وخصصت المديرية الوظائف للمواطنين الحاصلين على مؤهلات الثانوية العامة والأولوية سوف تكون لحاملى المؤهلات الأعلى وتبلغ هذه الوظائف 13 وظيفة .

اعلان الموعد المحدد بفتح باب التقديم فى الدفاع المدنى1443.

صرحت الادارة العامة للقبول المركزي وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بأنها تعلن عن موعد التقديم فى وظائف جديدة داخل الدفاع المدني للحصول على رتبة جندى ،وأنها قامت بتحديد معاد استلام طلبات التقديم ،على أن يكون بداية التقديم من يوم الخميس الموافق 6 من شهر يناير الحالي بإذن الله الموافق 3 من شهر جمادى الثانية 1433 ويستمر استقبال طلبات التقديم حتى يوم الخميس الموافق 10 من شهر جمادى الآخر 1443 هجريا الموافق 13 من شهر يناير الحالى 2022 ميلاديا.

وفى سياق ذلك كان آخر إعلان عن تقديم الوظائف فى الدفاع المدنى فى يوم السبت الموافق 27 من محرم 1443 هجريا موافق 4من شهر سبتمبر الماضى 2021 ميلادى ،حيث انتهى التقديم فى يوم السبت الموافق 1 من شهر صفر 1443 ويوافق 8 من شهر سبتمبر 2021 ميلادى ، وبعد ذلك تم فتح باب التقديم من جديد على وظيفة للرجال رتبة جندي .

الوظائف المطلوبة في الدفاع المدني برتبة جندى

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزى فى الشؤون العسكرية السعودية عن وجود وظائف برتبة جندي وهذه الوظائف هى

( جندى إطفاء ،وجندى فنى موسيقى ،جندى فنى حاسب الى ،جندى قائد ومشغل آليات ،وجندى مفتش سلامة ،وجندى فتى اتصالات وإلكترونيات ،حنظى فنى صيانة منشآت جندى مسعف ،جندى منسق عمليات ،جندي فني إنشاءات،جنظى إدارة ،جندي فني تصوير )

شروط التقديم فى الدفاع المدنى

يشترط فى المتقدم أن يكون :

حسن السير والسلوك وأن يكون غير مسبوق الحكم عليه فى قضايا مخلة للشرف

إن لا يكون قد سبق تعيينهم فى وظائف عسكرية

إن لا يكون موظف فى الحكومة السعودية

ألا يكون المتقدم متزوج من جنسية غير سعودية

إن ينجح فى كل الاختبارات الخاصة بالتقديم

إن يحمل المؤهل المطلوب فى التقديم