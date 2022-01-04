علاج الشعر المجعد الخشن بوصفات منزلية سهلة لشعر حيوي وحريري

علاج الشعر المجعد الخشن له أكثر من طريقة فضلاً عن الطرق التقليدية المؤقتة التي تساهم في تنعيم الشعر الخشن مثل فرد الشعر بالحرارة واستخدام السشوار أو مكواة فرد الشعر إلى جانب الفرد الكيميائي الذي يندرج تحته فرد الشعر بالبروتين والكيراتين وكل تلك المواد، ولكن الطرق التي نتحدث عنها اليوم في هذا المقال هي طرق فرد الشعر المجعد والخشن منزلياً باستخدام الوصفات الطبيعية التي قد تتوفر مكوناتها من المنزل بدون اللجوء إلى شراء الكثير من المنتجات التي تكلفك مبالغ كبيرة دون جدوى.

علاج الشعر المجعد الخشن

الطرق التالية لن تحول شعرك بالتأكيد إلى الحريري ولكن المواظبة عليها سوف يحسن كثيراً من نوعية شعرك واستجابه للمرطبات وكذلك ملمسه ويقلل من هيشانه:

حمامات الزيت

تعد حمامات الزيت هي الأفضل للشعر الجاف والمجعد، حيث تترك الشعر رطباً لفترة طويلة وتمنحه التغذية المناسبة، بعض الزيوت يمكن استخدامها كحمام زيت للشعر الخشن والجاف مثل:

خليط زيت الزيتون مع زيت الخروع.

أو خليط زيت السمسم مع زيت جوز الهند بكميات متساوية.

أو خليط زيت الحشيش مع زيت الحية.

على أن تدهن خصلات الشعر وفروة الرأس جيداً بخليط الزيوت ثم تترك على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين ولا تزيد عن 10 ساعات، وتكرر حمامات الزيت مرة أسبوعياً.

بذر الكتان

بذور الكتان من المواد الغذائية المفيدة لصحة الشعر، فهو يحسن من ملمسه وينعمه ويمنع الهيشان، ويمكن استخدامه كماسك للشعر بغلي بذور الكتان واستخدام الچل المستخلص منها على الشعر أو يوضع على كريم التصفيف أو كدهان للشعر مع بعض الزيوت الطبيعية.

كريم التصفيف اليومي

اختيار كريم تصفيف يومي جيد يمنح الترطيب العميق للشعر يساعد على التخلص من جفاف وخشونة الشعر، يمكن وضع بعض الإضافات على كريم التصفيف اليومي من أجل فاعلية أكبر في ترطيب الشعر مثل بعض الزيوت الطبيعية كزيت اللوز أو زيت الزيتون، كما يمكن وضع چل بذر الكتان أو چل الصبار لمنع الهيشان.

خلطات الشعر المجعد الخشن

الطرق السابقة وحدها بإمكانها أن تعيد للشعر لمعانه ونعومته، ولكن تعد خلطات الشعر المجعد الخشن من أفضل الطرق لتنعيم الشعر، ومن أفضل تلك الخلطات:

يُضاف مقدار ملعقة كبيرة من عسل النحل إلى ملعقة كبيرة من زيت اللوز ويُخلط جيداً.

يوضع الخليط على الشعر ثم يُترك لمدة نصف ساعة.

يُغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو والبلسم.

تُخلط ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع بيضة كاملة.

تُقسم خصلات الشعر ثم توضع بها الخلطة بواسطة فرشاة.

تترك على الشعر المجعد لمدة ساعة وتغسل.

خلطة العسل وزيت اللوزخلطة البيض وزيت الخروعخلطة لتنعيم الشعر الخشن والمجعد والجاف

خلطة الزبادي والحناء وزيت الزيتون من الخلطات الفعالة لتنعيم الشعر المجعد وتحويله إلى شعر صحي وناعم ومغذى، فالحناء تساعد على تغذية الشعر وتخلصه من التلف، بينما الزبادي وزيت الزيتون يساعد على تقليل هيشان الشعر وتنعيمه، ويمكن عمل الخلطة كما يلي: