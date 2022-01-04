أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 37379 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر زيادة يومية منذ أوائل سبتمبر أيلول وسط تزايد حالات الإصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا.
وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الهند إلى 34.96 مليون منذ بدء الجائحة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 124 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 482017.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كوروتا منذ أوائل سبتمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.