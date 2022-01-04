الهند تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كوروتا منذ أوائل سبتمبر

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 37379 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر زيادة يومية منذ أوائل سبتمبر أيلول وسط تزايد حالات الإصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الهند إلى 34.96 مليون منذ بدء الجائحة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 124 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 482017.