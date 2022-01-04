أسعار الذهب اليوم بالسعودية … استقرار طفيف في سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21، يعتبر الذهب من أهم المعادن في المملكة العربية السعودية ويهتم معظم مواطني المملكة بتتبع أسعاره في كل لحظة، وتغير الأسعار بين صعود وهبوط وعدم استقرار، حيث تنخفض الأسعار اليوم 4 يناير 2022 في المملكة العربية السعودية بشكل مستقر علي ما كانت عليه من يوم 29 ديسمبر 2021 ،حيث انخفض الذهب ثم بدأ في الاستقرار الطفيف بين تأرجح بالأسعار فقد شهد سعر الذهب انخفاضاً طفيفاً خلال الفترة الماضية في المملكة، وفي تعاملات اليوم بلغ الاستقرار كما هو عليه بالأمس ولذا سنوضح اليوم أسعار الذهب في السعودية، فتابعونا عبر موقع ثقفني.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 يناير 2021 بالمملكة وذلك حسب الوضع الاقتصادي الذي تمر به الدولة، ويعتمد أيضًا على التغيرات التي تحدث في سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، ولهذا نلاحظ دائمًا أن أسعار الذهب ترتفع وتنخفض أحيانًا وفي بعض الحالات تبقى مستقرة، وتطور أسعار الذهب في المملكة يعتمد بشكل كبير على حركة العرض والطلب على الذهب في السوق السعودي.

أسعار الذهب اليوم بالسعودية

يوجد أكثر من قيراط للذهب ولكل قيراط سعر مختلف عن الآخر فمثلا سعر 21 قيراط يرتفع من 18 قيراط وينخفض ​​سعره من 24 قيراط ولكن عند طرح أسئلة حول سعر الذهب في السعودية اليوم، ومعظم عمليات البحث عن أسعار الذهب تكون لعيار 21 هو الذهب، حيث يتم تداوله في البيع والشراء بين الناس، ويكثر عليه الطلب وجاءت أسعار الذهب اليوم بالمملكة على النحو التالي:

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 24 217.38 57.97 سعر الذهب عيار 22 199.26 53.14 اسعار الذهب عيار 21 190.21 50.72 أسعار الذهب عيار 18 163.03 43.48 سعر الذهب عيار 14 126.88 33.83 سعر الذهب عيار 12 108.90 29.01

أسعار أوقية الذهب 6,774 ريال سعودي بالدولار الأمريكي بلغ 1,804 الجنيه الذهب بلغ سعره 1,525 ريال سعودي سعره بالدولار الأمريكي 406.10 بلغ سعر كيلو الذهب 217,806 ريال سعودي دولار أمريكي بلغ 58,013

أسعار أوقية الذهب اليوم

أما عن سعر الأوقية للبيع والشراء فجاءت بالأسعار التالية:

بلغ سعر أوقية الذهب للبيع بسعر 6,761.25 ريال سعودي أي بمقابل 1,803.00 دولار أمريكي.

أما سعر الأوقية للشراء فقد سجل 6,765.00 ريال سعودي أي مقابل 1,804.00 دولار أمريكي.

وأوضح الاقتصاديون أن أسعار الذهب في السعودية قد تشهد تغيرات كثيرة، لكنها تتأرجح في التغيرات الطفيفة وذلك حسب الطلب والغرض من السلعة، ومن وجهة نظر أخري يتفاوت التغيرات بالأسعار بالذهب بالمملكة بسبب الحالة الاقتصادية التي تكون عليها الدولة.