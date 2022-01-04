تخفيضات 60% على جميع السلع في أسواق العثيم الان

عروض وخصومات العثيم في السعودية، حرصت العثيم على أن توفر إلى عملائها مجموعة من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات سواء كانت أجهزة كهربائية أو مستلزمات تنظيف أو مواد غذائية فكل ما تحتاجون إليه ستجدونه لدينا فالهدف الذي تعمل العثيم من أجله هو تلبية كافة متطلبات عملائها وتتبعوا معنا في المقال التالي أقوى عروض وخصومات العثيم في السعودية.

عروض العثيم في السعودية:

حرصت العثيم على أن توفر إلى عملائها عروض على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي” ام واي سان سكاي فليكس بسكويت 1.35 كيلو جرام بالإضافة إلى باريلا بازيليكو صلصة الطماطم 400 جرام كما يشمل العرض أيضًا على بايارا بودرة ثوم 200 جرام بالإضافة إلى نستله كوفي ميت مبيض القهوة الأصلي خالٍ من القشدة 170 جرامووردة سمولينا وسط 1 كيلو جرام بالإضافة إلى سيس مكعبات السكر الخام 454 جرام، يشمل العرض أيضًا على برينجلز – بطاطس مقرمشة خفيفة بنكهة الملح والخل 40 جرام مع ريليمون عصير الليمون زجاجة 500مل بالإضافة إلى مجدي كزبرة مسحوق 80 جرام.

تخفيضات العثيم في السعودية:

توفر العثيم الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختف المنتجات التي من بينها” أرز ملك الأرز بسمتي مزة، دو دجاج مجمد فرنسي Doux Frozen Chicken، أرز صنوايت، جبنة بوك كاسات Puck Cream Spread Cheese، يحتوي العرض أيضًا على مربي حلواني فراولة، كب كيك يمامية غندور فانيليا، تونة حدائق كاليفورنيا خفيف، دقيق كويتي درجة أولى، سن توب شراب برتقال، يشمل العرض أيضًا الكثير من الحلويات التي من بينها كلًا من التالي تورتة ميل في مربي مشمش، ماكرون كب كيك بالكريمة، دونات ميني و دونات كبيرة، زود كرواسون جبن بيضاء بالإضافة إلى جبن ماك تشيز فيتا وإسطمبولي.

يشمل العرض أيضًا على كلًا من” علا فاصوليا حمراء 400 جرام، دورتيسوس شيبس بالفلفل الحار 110 جرام، معكرونة فرفال 500 جرام، مع بريتانيا 50:50 بسكويت لذة الزبدة 71 جرام ويحتوي العرض أيضًا على بهلسن بسكويت بالزبدة 100 جرام كما تجدون منتوس وايت علكة بالنعناع 103 جرام مع الرفاعي قلب الفستق الخام بالإضافة إلى 2حدائق كاليفورنيا تونا قطعة واحدة بيضاء عبوة 185 جرام.