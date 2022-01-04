كيفية حساب راتب التقاعد وحالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

حرصت المؤسسة العامة للتقاعد على توفير عدة خدمات حكومية إلكترونية هامة، ومن بينها طريقة حساب راتب التقاعد، حيث أنها تعد من الخدمات المجانية التي تقدم لكافة المواطنين في الدولة، ليتمكنوا من خلالها التأكد من إجمالي راتب المعاش الشهري، فراتب التقاعد يعد بمثابة مكافأة لنهاية الخدمة التي قدمها الموظف في مجال عمله على كافة الجهود المبذولة.

كيفية حساب راتب التقاعد

يتم احتساب راتب التقاعد أو الذي يعرف باسم المعاش، من خلال هذه الطريقة، وهي كالتالي:

حساب عدد سنوات الخدمة، بالإضافة إلى السن خلال التقاعد، بحيث لا يكون الراتب قد تجاوز 80٪.

حساب الراتب التقاعدي يتم إلكترونياً.

يتم حساب النسبة التراكمية، بالإضافة إلى الراتب الوظيفي، وهي 2٪ أو 2.5٪.

في حالة تقديم المتقاعد استقالته عن العمل، فهذا دليل على أنه يحتاج إلى مكافأة نهاية الخدمة، إذا كانت فترة الخدمة تتجاوز السنتين وأقل من 5 سنوات.

في حالة تقديم المرأة العاملة استقالتها، لأسباب عديدة كالزواج والإنجاب، مع نهاية عقد العمل بينهم وبين صاحب العمل في غضون 6 أشهر من بداية زواجها، و3 أشهر من تاريخ الإنجاب.

في حالة نهاية عقد العمل، فيجب على صاحب العمل أن يدفع كل مستحقاته، كمكافأة لفترة عمله، ويتم احتسابها كأجر نصف شهر عن كل سنة من الـ 5 سنوات الأولى.

في حالة وفاة الموظف أو عدم قدرته على أداء عمله تبعاً للمادة 79 من نظام العمل السعودي.

في حالة عدم تجديد العقد بعدما ينتهي الفترة التي حددت له.

حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمةالأوراق المطلوبة من التقاعد

هناك مجموعة من الأوراق المطلوبة من التقاعد، والتي بجب تعريفها للمواطنين، وإليكم أهمها، كالتالي:

تقديم نموذج إخلاء طرف من صندوق التنمية العقاري.

تقديم صورة من الهوية الوطنية.

تقديم نموذج إخلاء طرف من بنك التسليف.

إدخال نموذج المعلومات الخاص بالمتقاعد تبعاً لكل قطاع.

إحضار نموذج تحويل بنكي آيبان من البنك، مع اشتراط الختم الرسمي عليه.

تقديم صورتين من شخصيتين مقاس 4*6.

ويذكر أن هناك حالتين لإيقاف المعاش التقاعدي تبعا لنظام التقاعد المدني، كشغل إحدى المراتب بالميزانية العامة في الدولة، بالإضافة إلى حالة استحقاق معاش تقاعدي أكبر.