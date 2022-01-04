أمريكا تبحث مع قادة 9 دول من أوروبا الشرقية الحشد الروسى عند حدود أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن مع نظرائه من الدول الأعضاء فى مجموعة بوخارست التسعة "بى 9" والمؤلفة من حلفاء من الجانب الشرقى لحلف الناتو، الحشد الروسى العسكرى على طول الحدود الأوكرانية.





وذكرت الخارجية الأمريكية فى بيان اليوم الثلاثاء، أن وزراء الخارجية أكدوا الحاجة إلى موقف حلف شمال الأطلسى موحد وجاهز وحازم للدفاع الجماعى عن الحلفاء والتعاون عبر الأطلسى فى القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكى التزام الولايات المتحدة بمواصلة التشاور والتنسيق الوثيقين مع جميع الحلفاء والشركاء عبر المحيط الأطلسى أثناء العمل على خفض التصعيد من خلال الردع والدفاع والحوار. كما أبرز وزراء الخارجية، بحسب البيان، تضامنهم مع ليتوانيا فى مواجهة الضغوط السياسية المتصاعدة والإكراه الصينى الاقتصادى. وتضم مجموعة بوخارست الدول التسع الآتية: بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

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