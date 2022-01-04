إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 292 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وقالت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، إن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و449 ألفا و495 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 56.1 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 34.9 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.3 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ827 ألفا و749 وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ619 ألفا و473 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة الهند بإجمالى وفيات 482 ألفا و17 وفاة.