الحكومة الكويتيه تؤدى اليمين أمام مجلس الأمة طبقا للدستور

جدة - نرمين السيد - أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الكويتى اليمين الدستورية فى بداية جلسة مجلس الأمة العادية، صباح اليوم الثلاثاء لمباشرة أعمالهم فى مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور، وانسحب عدد من النواب من الجلسة مع بداية البند الأول لجدول أعمال الجلسة والمتعلق بأداء الحكومة اليمين الدستورية.





وتقضى المادة سالفة الذكر بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله فى المجلس أو لجانه يؤدى اليمين أمام المجلس فى جلسة علنية، وكان قد صدر فى 23 نوفمبر الماضى الأمر الأميرى بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. كما صدر يوم الثلاثاء الماضى المرسوم الأميرى بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تتضمن 15 وزيرا، واستقبل ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح فى قصر بيان الأربعاء الماضى سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء والذين أدوا اليمين الدستورية أمامه بمناسبة تعيينهم فى مناصبهم الجديدة.

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