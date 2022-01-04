الصين تطالب روسيا وأمريكا بخفض ترسانتيهما النوويتين

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "فرانس برس"، يأتى الإعلان الصينى غداة تعهد الدول الخمس الكبرى بمنع انتشار الأسلحة الذرية.

وحسبما نقلت الوكالة، قال فو تسونج، المدير العام لإدارة الحد من التسلح فى وزارة الخارجية الصينية، إن "الصين ستواصل تحديث ترسانتها النووية من أجل مسائل الثقة والسلامة".

وأكد تسونج على أن الولايات المتحدة وروسيا لا تزالان تمتلكان 90% من الرؤوس الحربية النووية فى العالم، قائلاً إن "عليهما خفض ترسانتهما النووية بطريقة ملزمة قانونًا، ولا رجوع عنها".