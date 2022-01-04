إصابة 14 شرطيًا فى احتجاجات ضد تدابير كورونا بشرق ألمانيا

جدة - نرمين السيد - تعرضت الشرطة لهجوم فى مظاهرات ضد التدابير المفروضة لمكافحة فيروس كورونا فى بلدة ليختنشتاين الألمانية، حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع فى احتجاجات غير قانونية، أمس الإثنين، في ولاية سكسونيا بشرقى ألمانيا.





وأعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إصابة 14 من عناصرها، قائلة إن أحدهم "حاول أخذ سلاح الخدمة من شرطى، وتعرض شرطى آخر للعض من قبل أحد المشاركين فى التجمع". ووجهت الشرطة اتهامات لنحو 40 مشاركًا عنيفًا، بإلحاق أذى جسدى خطير، والاعتداء على أفراد أجهزة إنفاذ القانون.

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