زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب اليابان

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة اليابانية للرصد الجيولوجى، أن شدة هذا الزلزال بلغت 6.3 درجة على مقياس ريختر، وتم رصده بالمنطقة الواقعة قبالة جزر "أوجاساوارا" التابعة لمقاطعة طوكيو.

وأضافت الوكالة اليابانية للرصد الجيولوجى، أن مركز هذا الزلزال يقع عند خط عرض 27.1 درجة شمالا وخط طول 142.5 شرقا، وعلى عمق 70 كيلومترا.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء هذا الزلزال، كما أشارت التقارير إلى أنه لم تصدر تحذيرات حتى الآن أيضا من احتمال وقوع موجات مد جارفة "تسونامى" من جراء هذا الزلزال.