مصرع 5 أشخاص وفقدان 9 آخرين فى انهيار أرضى بـ الصين

جدة - نرمين السيد - وذكرت السلطات، أن الانهيار وقع بموقع بناء فى مدينة "بيجى" فى هذا الإقليم، مضيفة أن رجال الإنقاذ تمكنوا حتى الآن من إنقاذ ثمانية أشخاص، نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى لتلقى العلاج حالتهم مستقرة، بينما تأكدت وفاة خمسة أشخاص.
وأشارت السلطات الصينية إلى أن أكثر من 720 من أفراد أطقم إدارات فرق الطوارئ والإطفاء والأمن العام هرعوا إلى موقع الانهيار، وأن جهود الإنقاذ مازالت مستمرة لمحاولة البحث عن أى مفقودين.
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