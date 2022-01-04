ضحايا جدد لـ العاصفة الثلجية العنيفة شرق أمريكا

جدة - نرمين السيد - وتسببت الثلوج الكثيفة فى إغلاق المؤسسات الحكومية الفيدرالية أمس الإثنين فى العاصمة الأمريكية واشنطن، كما شعر سكان ولايات فى أنحاء مختلفة من البلاد باضطرابات تتعلق بالطقس السيئ، وألغت العديد من المدارس يومها الدراسى كما تضرر مئات الآلاف من الأشخاص من جراء انقطاعات التيار الكهربائى.

العاصفة الثلجية فى أمريكا

ولقى طفلان مصرعهما بسبب سقوط أشجار على بعض المنازل، وبلغ ارتفاع الثلوج ما بين 4 و 8 بوصات فى أنحاء مختلفة من البلاد.

ومن المتوقع أن تضرب عواصف شديدة أخرى مناطق أخرى على الساحل الغربى إضافة إلى الشمال الغربى على المحيط الهادى.