تمويل شخصي بنك ساب يصل إلى مليون ونصف جنيه مصري بالبطاقة

تمويل شخصي بنك ساب يصل إلى مليون جنيه مصري بالبطاقة وإيصال المرافق، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن قروض ميسرة وسهلة ليس بها العديد من التعقيدات الورقية، وهنا يقدم بنك ساب قروض تمويلية تصل إلى مليون ونصف جنيه مصري، وذلك من أجل القيام بعدد من المشروعات الكبيرة أو الصغيرة ومساعدة الشباب في توفير فرص عمل مختلفة لهم، وسوف نتكلم بالتفصيل عن قرض بنك ساب الشخصي من حيث الأوراق المطلوبة والمستندات اللازمة من أجل الحصول على قرض من بنك ساب، كما سوف نذكر لحضراتكم أهم الأوراق العامة المطلوبة من أجل الحصول على القرض والفئات المستحقة للقرض.

تمويل شخصي من بنك ساب

هناك عدد من المميزات التي يمتلكها التمويل الشخصي من بنك ساب من أجل تمويل كافة الاحتياجات لجميع المصريين والمساعدة في خلق روح من التكافل الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية من أجل الترقية بمستوى الفرد والمجتمع ومن مميزات القرض الشخصي من بنك ساب الآتي:

التمويل الشخصي يصل إلى مليون ونصف جنيه مصري وذلك على حسب نوعية برنامج التمويل.

يصل إلى مليون ونصف جنيه مصري وذلك على حسب نوعية برنامج التمويل. يوجد أسعار فائدة مميزة وتنافسية.

تصل مدة سداد القرض المستحق بحد أدنى 6 أشهر.

كما تصل فترة السداد كحد أقصى 120 شهرًا وهذا وفق الاتفاق بين العميل والبنك.

يوجد العديد من البرامج التمويلية التي تناسب احتياجات كافة المواطنين المصريين.

سهولة السداد حيث يمكن سداد القرض من أي فرع من فروع البنك.

كما يمكن سداد قيمة القرض المستحق إما عن تحويل الراتب أو نظام الأقساط.

أيضًا تتوفر خاصية السداد من أي ماكينة صراف آلي.

جميع الموظفين الذين يعملون بالقطاع العام أي الحكومي أو القطاع الخاص.

كما أن القرض للأشخاص الذين يعملون في شركات البترول.

ويوفر البنك هذا القرض للموظفين بالبنوك.

أيضًا متاح القرض لأصحاب المهن التعليمية بالجامعات والمدارس.

كما يوفر البنك التمويل الشخصي للعاملين في القوات المسلحة.

أيضًا الأطباء والصيادلة يمكنهم الحصول على القرض.

القرض الشخصي متاح لأصحاب المهن الحرة ورجال الأعمال.

صورة من البطاقة الشخصية ولا بد أن تكون سارية وليست منتهية.

إيصال مرافق حديث يكون أصل وليست صورة منه.

يجب تقديم نموذج طلب القرض النقدي.

شهاد دخل أصلية وليست صورة وتكون معتمدة من جهة العمل.

يجب أن يكون بالشهادة تاريخ التعين والدرجة التي عليها الموظف والدخل الشهري له.

يمكن تقديم كشف حساب بنكي للموظف 6 شهور موضح به الراتب الخاص بالعميل أو الموظف.

كما يمكن تقديم قسائم قبض تكون معتمدة من الشركة ومختومة HR.

تقديم تعهد من جهة العمل الخاصة بالموظف بتحويل الراتب أو نظام الأقساط.

ذلك وفقَا للنموذج التمويلي المعتمد من مصرف ساب في حالات التحويل.

بالإضافة إلى المستندات العامة التي تم ذكرها.

الفئات المستحقة للقرضقرض شخصي من بنك ساب (المستندات العام)المستندات المطلوبة من الموظفين بالقطاع العام أو الخاص