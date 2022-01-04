اكتتاب سهم جاهز ألية الاشتراك في الاكتتاب بعد تحديد سعر الطرح النهائي بـ 850 ريال سعودي وتخصيص 10 أسهم للفرد

الكثير من المستثمرين يرغبون في معرفة موعد اكتتاب جاهز حيث تعد شركة جاهز من أكبر وأهم الشركات في المملكة العربية السعودية، حيث تأسست الشركة عام 2017 وتم تخصيص رأس مال مليون ريال عند أطلاقها لأول مرة، وتم تصنيف الشركة الداعمة لاقتصاد المملكة أنها من الشركات التي تنمو تدريجياً حتي أصبحت كيان مغلق بنمو رأس مالي خمس ملايين ريال، وقد كشفت شركة hsbc عن عزمها لانتهاء عملية بناء سجل للمستثمرين المؤهلين غير الأفراد في أسهم شركة جاهز الدولية، وتم تحديد سعر 850 ريال سعودي للطرح النهائي.

اليوم أعلنت الشركة العالمية اتش اس بي اس السعودية عن استكمال عملية تقديم العطاءات لفئة المستثمر المؤهل لشركة جاهز الدولية لتكنولوجيا نظم المعلومات، وتم ذلك بصفتها المسؤول المالي ومدير الطرح والمدير الأول ومدير استقرار الأسعار لعمليات الطرح، وأكدت انه سيكون هناك تخصيص بحد أدنى 10 من الأسهم لكل مشترك مؤهل مدرج في طلب الاكتتاب، بينما يتم تخصيص الأسهم المتبقية بما يتماشى مع حجم طلب كل مشترك نسبة لإجمالي عدد الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها بعد.

اكتتاب جاهز

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة تضم العديد من الشركات البارزة والشركات التي تعمل على تطوير البلاد والنهوض بها ، ومن أهم هذه الشركات شركة جاهز التي تقدم خدمات مميزة في مجال توصيل طلبات الطعام، ومع التطور والإنجازات التي حققتها الشركة دعم الاقتصاد الداخلي للمملكة، ومن خلال عمليات البحث المكثفة التي شهدتها الشبكة العنكبوتية جوجل؛ نوضح موعد الاكتتاب والذي تم تحديده يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر2021، وأكدت الشركة انه يستمر حتي السادس والعشرين من نفس الشهر.

آلية الاشتراك في اكتتاب جاهز

كشفت الشركة عن ادني حد للأسهم وهو ما يفوق سبعة الأف سهم ويستطيع الأشخاص المشتركين الاكتتاب بها، كما وضحت أن اقصي حد للأسهم هو 524.590.000 سهم، وتم التأكيد انه يتم عرض الاكتتاب وذلك بعد الانتهاء من تكوين السجل ثم بعد ذلك سيتم تحديد السعر، ومن المشار ألية أنه يبلغ عدد الأسهم المطروحة التي سيتم تخصيصها مبدئياً للمستثمرين المؤهلين 1.888 مليون سهم تمثل 100٪ من كافة الأسهم المعلنة، ويستطيع الأفراد الاشتراك من خلال التالي:

يمكنك تسجيل الدخول إلي احدي البنوك المشتركة بالاكتتاب.

اختر الاستثمار من القائمة الرأسية

ثم انقر على خدمة الاكتتاب.

ثم قم بالضغط على كلمة تسجيل واختر اسم الشركة المراد الاستثمار فيها شركة جاهز.

ثم أقبل بيانات الاتصال بالشركة وأدخل عدد الأسهم بحيث لا يقل عن 10 أسهم لكل شخص.

ثم اقبل بالموافقة علي كافة الشروط والأحكام.

في الصفحة سيتم ظهور مبالغ الاشتراك، بعد ملء المعلومات قم بالضغط علي أيقونة التالي.

انقر فوق تأكيد وستظهر شاشة تشير إلى اكتمال الاشتراك بنجاح.

اكتتاب سهم جاهز للأفراد

حددت شركة جاهز معلومات وبيانات الاكتتاب علي النحو التالي:

حددت شركة جاهز للتجزئة تاريخ الاكتتاب في أسهمها اعتباراً من 22/12/2021 ويستمر حتى 26/12/2021.

تم تحديد تاريخ 4/1/2022 للاشتراك وسداد تجاوز الاكتتاب.

الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن للفرد شراؤها هو عشرة أسهم لشركة جاهزة ، في حين أن أكبر عدد من الأسهم يمكن شراؤها ولا يمكن تجاوزه هو 65000 سهم للفرد.

البنوك التي تتلقى اشتراك الاكتتاب

تم خصيص ثلاث بنوك بالمملكة تلقون اشتراك اكتتاب شركة جاهز، وقد تم اعتمادهم من الجهات المختصة بالمملكة، وجاءت البنوك كالتالي:

مصرف الراجحي.

البنك السعودي البريطاني ساب.

بنك دراية المالي.

موعد رد الفائض لتداول الاكتتاب

حددت الشركة تاريخ الرابع من يناير 2022 والمتوافق مع يوم الثلاثاء؛ ليكون موعد سداد الفائض لتداول جاهز، بحيث لا يتم فرض ضريبة أوعمولة على مبلغ الاشتراك يتم إرجاعها على حسابات المشتركين الأفراد الذين شاركوا في عملية الاشتراك في الأسهم.