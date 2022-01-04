رابط تقديم وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية جدارة للرجال والنساء وشروط التقديم

يبحث الآلاف من الرجال ولنساء عن رابط تقديم وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية عبر جدارة في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، وقد صرحت الوزارة عبر موقعها عن توفر عدة وظائف للرجال والنساء 31 وظيفية في المجالات التقنية والهندسية والفنية عبر موقع جدارة للتوظيف في عدة مناطق بالمملكة بشروط معينة سنوضحها لكم خلال المقالة، ومناطق العمل هي الرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية والقصيم وجازان وعسير ومكة المكرمة ونجران وتبوك، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” نوضح لكم كيفية التقديم على الوظائف المعلنة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية عبر موقع جدارة كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التقديم على وظائف المديرية العامة للدفاع المدني الصحية، فتابعونا.

تقديم وظائف وزارة النقل

أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية العديد من الوظائف حيث وفرت عدد 3 وظائف على المرتبة السادسة وعدد 28 وظيفة على المرتبة السابعة، ونوضح لكم كيفية التقديم على موقعنا حيث يُمكن لكل المواطنين السعوديين المستوفين للشروط التقديم بإذن الله على الوظائف المذكورة ابتداءاًَ من غد يوم الأربعاء 5 يناير 2022م الموافق 2/6/1443ه ولمدة أسبوع حتى يوم الأربعاء 12 يناير 2022م الموافق 9/6/1443ه على رابط تقديم الوظائف عبر جدارة، ونتمنى لكل المتقدمين التوفيق.

شروط التقديم

ازدادت معدلات البحث بشكل كبير عن وظائف جدارة لوزارة النقل منذ أن أعلنت الوزارة اليوم فتح باب التقديم غداً الأربعاء أمام كل المواطنين رجال ونساء المستوفين للشروط التي وضعتها، ويجب على كافة المتقدمين التأكد من توفر عدة شروط حددتها وزارة النقل السعودية لشغل الوظائف ونوضحها لكم كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على درحة البكالريوس.

يجب توفر قرار معادلة لكل المؤهلات التي تم الحصول عليها خارج المملكة.

لا بد من اجتياز المقابلة الشخصية والإختبارات.

سيتم مطابقة البيانات للتأكد من صحتها.

وفي حالة توفر هذه الشروط فيك يُمكنك التقديم إلكترونياً كما وضحنا لك بالأعلى

وأخيراً نرجو أن نكون قدمنا لكم مقال مفصل بشأن كافة الوظائف التي أعلنتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ولأي استفسار يُمكنك مراسلتنا وسنقوم بالرد عليك