الفلبين تعلن موعد ذروة تفشى أوميكرون

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء عن توقعاتها الأولية بأن يصل الارتفاع الحالى فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا، والذى يفترض أنه مدفوع بسلالة أوميكرون شديدة العدوى، ذروته بحلول نهاية شهر يناير الجارى بل ومن المحتمل أن يتجاوز موجة الإصابات السابقة التى سببها سلالة دلتا.





وقالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ماريا روزاريو فيرجير - فى تصريح نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية، إن "هناك توقعات أولية تشير إلى أن الحالات ستصل ذروتها نهاية شهر يناير"، ومع ذلك، رفضت فيرجير تقديم مزيد من التفاصيل حول الذروة المتوقعة للعدوى، بما فى ذلك عدد الحالات المتوقعة، لأن أرقامها ليست سوى "تقديرات تقريبية".

وأضافت أنهم يتوقعون أن معدل الحالات سينخفض ببطء بمجرد أن يصل إلى ذروته، واستدركت قائلة إنه لا يزال من الممكن تغير هذه التوقعات حسب استجابة الناس والحكومات المحلية، قائلة: "على الرغم من وجود توقعات، يمكن تأثر بل ومنع هذه الإصابات إذا تمكنا من تكثيف جهودنا للوقاية فى قطع انتقال العدوى فى مجتمعاتنا".

جدير بالذكر أن الإصابات التى قادتها سلالة دلتا بلغت الذروة خلال الموجة السابقة، بداية أغسطس الماضى بإحصاء أكثر من 26 ألف حالة.