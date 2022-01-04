أمريكا تسجل رقما قياسيا لإصابات كورونا فى يوم واحد

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، تسجيل أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية على الإطلاق مقارنة بدول العالم الأخرى يتم تسجيله منذ بدء الوباء.





ويعد ذلك العدد ضعف الرقم القياسى السابق المسجل قبل أربعة أيام فى الولايات المتحدة البالغ 590 ألفاً. وأدّى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وانتشار متحور أوميكرون، إلى إلغاء رحلات جوية، وإغلاق مدارس ومكاتب، وتكدس المستشفيات، وخنق سلاسل التوريد.

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