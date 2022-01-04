وأشارت الوكالة البريطانية إلى أن عمليات العبور كانت على متن قوارب صغيرة، أقلتهم عبر بحر المانش، فى رحلة محفوفة بالمخاطر.
وحسبما ذكرت "فرانس برس"، فقد زادت أعداد المهاجرين الذى يحاولون مغادرة فرنسا للوصول إلى بريطانيا عبر بحر بشدة، خصوصا منذ تشديد السلطات الفرنسية لإجراءات التفتيش فى 2018، فى كل من مرفأ كاليه و"يوروتانل"، النفق الذى يربط بين ضفتى المانش.
فيما أشارت بيانات وزارة الداخلية البريطانية إلى تسجيل وصول 6900 مهاجر غير شرعى إلى الساحل الإنجليزى خلال شهر نوفمبر الماضى وحده، بينهم 1185 شخصًا وصلوا فى يوم واحد، فى رقم قياسى.
وبحسب الوكالة، أصبح عبور القناة من قبل مهاجرين يحلمون بالسفر إلى إنجلترا معضلة سياسية لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، ووزيرة الداخلية بريتى باتيل، لا سيما وأن زعيم حزب المحافظين وعد مواطنيه بتشديد الخناق على الهجرة فى أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وتسببت أعداد المهاجرين الكثيفة فى توتر العلاقات بين حكومتى فرنسا وبريطانيا، حيث تتهم فرنسا بعدم بذل ما يكفى من الجهود لمنع انطلاق الرحلات من أراضيها، على الرغم من الأموال المخصصة لهذا الغرض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا: أكثر من 28 ألف مهاجر عبروا المانش إلى سواحلنا خلال 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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