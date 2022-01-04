بريطانيا: أكثر من 28 ألف مهاجر عبروا المانش إلى سواحلنا خلال 2021

جدة - نرمين السيد - كشفت وكالة الأنباء البريطانية "بى إيه ميديا"، أمس الإثنين، عن عبور 28 ألفًا و395 مهاجرًا غير شرعى من فرنسا إلى إنجلترا، العام الماضى، ما يمثل عددًا قياسيًا، ويعادل ثلاثة أضعاف العدد المسجل فى 2020، والذى لم يتجاوز 8400 شخص.





وأشارت الوكالة البريطانية إلى أن عمليات العبور كانت على متن قوارب صغيرة، أقلتهم عبر بحر المانش، فى رحلة محفوفة بالمخاطر.

وحسبما ذكرت "فرانس برس"، فقد زادت أعداد المهاجرين الذى يحاولون مغادرة فرنسا للوصول إلى بريطانيا عبر بحر بشدة، خصوصا منذ تشديد السلطات الفرنسية لإجراءات التفتيش فى 2018، فى كل من مرفأ كاليه و"يوروتانل"، النفق الذى يربط بين ضفتى المانش.

فيما أشارت بيانات وزارة الداخلية البريطانية إلى تسجيل وصول 6900 مهاجر غير شرعى إلى الساحل الإنجليزى خلال شهر نوفمبر الماضى وحده، بينهم 1185 شخصًا وصلوا فى يوم واحد، فى رقم قياسى.

وبحسب الوكالة، أصبح عبور القناة من قبل مهاجرين يحلمون بالسفر إلى إنجلترا معضلة سياسية لرئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، ووزيرة الداخلية بريتى باتيل، لا سيما وأن زعيم حزب المحافظين وعد مواطنيه بتشديد الخناق على الهجرة فى أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وتسببت أعداد المهاجرين الكثيفة فى توتر العلاقات بين حكومتى فرنسا وبريطانيا، حيث تتهم فرنسا بعدم بذل ما يكفى من الجهود لمنع انطلاق الرحلات من أراضيها، على الرغم من الأموال المخصصة لهذا الغرض.