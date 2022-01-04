خبيرة أمريكية: الدعوات لفرض عقوبات ضد روسيا تضر بمصالح واشنطن

جدة - نرمين السيد - قالت كاترينا فاندن هيوفيل، وهى رئيسة تحرير مجلة "ذا نيشن" الأمريكية، إن المبادرات التى تشير إلى فرض المزيد من القيود الأمريكية المناهضة لروسيا، فضلا عن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا وانضمام تلك الدولة إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو" تتعارض مع المصالح الأمنية الأمريكية.





وجاء فى تعليقات هيوفيل - إن "دعوات الصقور لفرض المزيد من العقوبات ومنح المزيد من الأسلحة وعضوية أوكرانيا فى حلف شمال الأطلسي، والموقف الأكثر تصادمية تجاه روسيا هى أمر خطير للغاية، ولا يصب فى أمننا أو مصالحنا الوطنية". وأضافت هوفيل - وهى رئيسة اللجنة الأمريكية للاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا - "كان على الغرب أن يفهم أن محاولة ضم أوكرانيا إلى الناتو من شأنها أن تثير انقسامات تاريخية عميقة داخل أوكرانيا وتصعيد المخاوف الروسية، فالأمر الذى هو فى الأساس حرب أهلية أصبح حربا بالوكالة وهو موقع تركيز جيوسياسى خطير". وقالت "من الضرورى أن نتبنى التفكير المنطقى والدبلوماسية لإنهاء الصراع - لقد قُتل بالفعل أكثر من 14 ألف شخص، ولا يوجد حل عسكرى لهذا الصراع، فقط الحوار المنطقى والتسوية السياسية يمكن أن يضع أوكرانيا على الطريق نحو استقرار طويل الأمد وبعض مظاهر السلام ".

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