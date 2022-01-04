بالصور والفيديو.. الثلوج تغطي "سانت كاترين" بسيناء

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية إن سيناء والمدن المطّلة على البحر الأحمر شهدت "ذورة" حالة من عدم استقرار الطقس.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن مدينة الغردقة اكتست باللون الأبيض في ظاهرة نادرة الحدوث، كما شهدت شرم الشيخ أمطارا غزيرة وتساقطا كثيفا للبرد، ووصلت الأمطار في سيناء إلى حد السيول، حيث أغلقت الكثير من الطرق.

وأثَّرت حالة عدم الاستقرار الجوي على باقي محافظات مصر، حيث تساقطت أمطار متوسطة وصلت إلى غزيرة في بعض المناطق.

وشهد طريق وادي فيران- سانت كاترين إغلاقا منذ ثلاثة أيام بسبب السيول التي تساقطت على وادي فيران.

وأزاح عدد من الشبان الثلوج من على ممرات صعود جبل مرسى وكاترين، ليتمكن الزوار من السير عليها مترجلين.

وأوضحت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، إيمان شاكر، أن درجات الحرارة ستكون "أعلى من المعدلات الطبيعية" لشتاء هذا العام في مصر.

وأشارت إلى أنه "فيما يتعلّق بالأمطار، ستكون حول المعدلات الطبيعية باستثناء السواحل الشمالية، التي ستشهد نسب هطول للأمطار أعلى من المعدل الطبيعي".

وعن وصول درجات الحرارة في مصر إلى الصفر خلال شتاء 2022، قالت شاكر: "درجات الحرارة الطبيعية ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية، لكن من الوارد أن تكون هناك بعض الأيام التي ستشهد انخفاضا في درجة الحرارة".

وأضافت: "بالفعل تصل درجة الحرارة في بعض المناطق لصفر مئوية وتحديدا في منطقة سانت كاترين لكونها منطقة مرتفعة وجبلية، وتصل درجة الحرارة الصغرى بها إلى 4 أو 5 تحت الصفر".

وشددت على أن "الثلوج تتساقط على منطقة كاترين مع انخفاض درجات الحرارة، لكن بالنسبة لمحافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحري، فإن درجة الحرارة الصغرى تتراوح الآن ما بين 10 إلى 11 درجة".