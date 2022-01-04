البرازيل تسجل 4 حالات إصابة بـ «فلورونا»

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان الأطباء: "أبلغت ثلاث ولايات برازيلية على الأقل، ريو دى جانيرو وسير وساو باولو، عن اختبارات إيجابية لكل من" كوفيد والإنفلونزا"، أى ما يسمى فلورونا، أى حالات العدوى المزدوجة".

يشار إلى أنه تم اكتشاف "فلورونا" لأول مرة فى إسرائيل فى 1 يناير، وبدوره يمكن لفيروس الأنفلونزا أن يسبب أعراضًا شديدة مثل الالتهاب الرئوة والتهاب عضلة القلب وأحيانًا الموت.