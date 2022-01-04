استقالة عضو بارز بالكونجرس لرئاسة شركة ترامب للسوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، قال نونيس فى رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، إن استقالته من الكونجرس تدخل حيز التنفيذ مساء السبت.
وفى رسالته، كتب نونيس، وهو جمهورى من تولارى: "كان شرف حياتى أن أمثل شعب سان هواكين فالى فى كاليفورنيا، على مدى الأعوام الـ 19 الماضية".
ويتولى نونيس منصب الرئيس التنفيذى لمجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، والمتوقع انطلاقها خلال الأسابيع المقبلة تحت اسم "تروث سوشيال"، وهى المنصة التى يرد بها ترامب على إجراءات "تويتر" و"فيسبوك" ضده.
وكانت شركات التواصل الاجتماعى حظرت الرئيس السابق على منصاتها فى العام الماضى، مبررة قرارها بدوره المزعوم فى التحريض على الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكى، ومزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
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