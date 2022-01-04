إصابة رئيس حركة حماس بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال بيان للحركة، إنه تبين إصابة مشعل بفيروس كورونا، وإنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن الأعراض لدى مشعل طفيفة وحالته الصحية جيدة.
وتابع البيان أن مشعل يتابع مسؤولياته من حجره المنزلى.
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