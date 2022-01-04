اندلاع حريق فى مصفاة نفط شرق روسيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن مصدر فى الطوارئ أن الحادث لم يسفر عن إصابات، وأنه جرى احتواء الحريق على مساحة 100 متر مربع.

وتعد مصفاة نفط "أنتيبينسكى" هى أكبر مصفاة نفط مستقلة فى روسيا، وفى عام 2016، احتلت الشركة، وفقا لتصنيف Forbes، المرتبة 43 من حيث الإيرادات بين أكبر 200 شركة خاصة فى البلاد.