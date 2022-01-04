عاجل- اكتشاف متحور جديد لـ كورونا فى فرنسا لمسافر قادم من إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت العربية نت خلال صفحتها على "تويتر"، أن المصاب الأول بمتحور كورونا الجديد كان عائد من الكاميرون. فى سياق متصل، أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 292 مليونا و560 ألفا و622 حالة. وقالت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، إن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و449 ألفا و495 وفاة.

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