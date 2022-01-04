ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضى بـ الصين إلى 10 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وذكرت السلطات المحلية فى مدينة بيجيه - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن أربعة أشخاص آخرين ما زالوا فى عداد المفقودين، جراء الانهيار الأرضى الذى وقع مساء أمس الإثنين.

وأشارت السلطات الصينية إلى أن أكثر من ألف شخص من إدارات الطوارئ والإطفاء والأمن العام هرعوا إلى موقع الحادث للبحث عن المفقودين.