عملاقة السيارات... هيونداي أزيرا 2022 الجديدة احداث مميزات ومواصفات واسعار السيارة العملاقة

هيونداي أزيرا 2022 الجديدة، سوف يتم طرح الإصدار لسيارة هيونداي أزيرا بالسوف السعودي، حيث أن ذلك السيارة تأتي من فئة السيارات الكويتية الرياضية وتعتبر واحدة من بين أنواع السيارات التي تتمتع بالمتانة والعديد من وسائل الرفاهية بالوقت ذاته، كما أن السيارة متوفرة بتصميم رياضي أنيق كما أنها مزودة بخطوط أمامية حادة يتم من خلالها توضيح القوة الخاصة بالسيارة، وأيضاً كافة وسائل الأمان التي توجد بالسيارة.

هيونداي أزيرا 2022 الجديدة

السيارة سوف تطغو بمحرك 6 سلندر وذات سعة حولي 3.5 لتر، ويصدر عنه قوة تقدر نحو 286 حصان، وذات عزم دوران يقدر بنحو 338 نيوتن متر.

وذلك المحرك قد يصل ناقل الحركة الأتوماتيك مكونة من سبع نقلات وذات دفع بالحركة تصل لعجلات السيارة.

وتتسارع السيارة من بين السكون لسرعة تصل حتى 100 كم للساعة بغصون 7 ثواني، والسرعة القصوى للسيارة تقدر نحو 240 كم بالساعة.

أما مواصفات الأمات قد تحتوي السيارة على وسائد هوائية وكذلك ستائرية من أجل حماية الركبين بالداخل.

إلى جانب لأنظمة الحساسات الأمامية والخلفية والفرامل المساعدة، كما أن يوجد بالسيارة كاميرا تحيط بالسيارة ونظام خاص بالتحذير من التعرض للتصادم الأمامية، وكذلك انذار ضد عملية السرقة، وأيضاً نظام الثبات الإلكتروني بالسيارة وتساعدهم على التلال والمرتفعات.

أما السيارة من الخارج تتميز بوجود مصابيح خارجية وذات ضوء ليد بالأمام والخلف، ويوجد بها أيضاً جنوط رياضية ذات قياس 17 أو 18 بوصة.

يوجد بالسيارة مرايا جانبية كهرباء وذات فتحة سقف بانوراما ومخرج عادن مصنع من نيكل الكروم.

مرايا جانبية كهرباء وذات فتحة سقف بانوراما ومخرج عادن مصنع من نيكل الكروم. كما أن مقاعد السيارة مصنعة من أجود أنواع الجلد، وتعمل بالتحكم الكهربائي، كما أن مقعد السائق والمقعد الأمامي لديه ذاكرة تقوم بحفظ كافة وضعيات السائق.

يوجد بالسيارة شاشة وسطية ذات قياس 105 بوصة وتعمل بتقنية اللمس، والشاشة تستخدم بعرض كافة التحكمات التي تتعلق بالسيارة وتقوم بتشغيل الوسائط المتعددة.

مواصفات سيارة هيواندي ازيرا 2022

السيارة متوفرة بالمملكة العربية السعودية بثلاث فئات حققت الفئة الأولى منها سعر نحو 118 ألف ريال سعودي.

والفئة الثانية منها حققت سعر نحو 131 ألف ريال سعودي، والفئة العليا منها حققت سعر نحو 158 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة هيواندي ازيرا2022