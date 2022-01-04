كولومبيا: ارتفاع ضحايا المواجهات بين الجماعات المسلحة إلى 23 قتيلاً

جدة - نرمين السيد - وقال نائب وزير الدفاع خايرو جارسيا، إثر زيارته المنطقة الريفية الواقعة فى مقاطعة أراوكا، حيث دارت المعارك، أمس الإثنين، إنه "حتى الآن تم العثور على 23 قتيلا"، لكنه لم يوضح ما إذا كان هؤلاء القتلى مدنيون أم لا.

وأضاف الوزير: "نحن بصدد انتشال الجثث".

وكانت الحصيلة التى نشرتها السلطات الكولومبية، أمس الإثنين، أكدت سقوط 16 قتيلا فى هذه المعارك، وقال الرئيس الكولومبى المحافظ إيفان دوكى، إنه "من المحتمل أن يكون هناك مدنيون" فى عداد القتلى.

ودارت الاشتباكات بين مسلحين من جيش التحرير الوطنى، آخر مجموعة مسلحة لا تزال ناشطة فى كولومبيا، ومنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك"، رفضوا اتفاق السلام الذى أبرمته الحركة مع بوجوتا فى 2016.

وأشار الرئيس دوكى إلى أن هذه المعارك "هى نتيجة للحدود التى يمكن اختراقها"، والبالغ طولها 2200 كلم بين كولومبيا وفنزويلا، حيث "تسمح السلطات للجماعات المسلحة غير الشرعية بالتواجد".

وأضاف دوكى، فى مقابلة إذاعية، أن "هاتين الجماعتين المسلحتين حصلتا على الحماية والمأوى من قبل نظام نيكولاس مادورو"، فى إشارة لجارتهم فنزويلا.