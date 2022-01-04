استهداف رتل لقوات التحالف بعبوة ناسفة جنوب العراق

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر أمنية فى العراق، اليوم الثلاثاء، أن رتلاً للدعم اللوجيستى لقوات التحالف الدولى فى العراق تعرض، فجر اليوم، لتفجير عبوة ناسفة على طريق المرور السريع قرب محافظة المثنى، جنوب العاصمة بغداد.





وحسبما ذكرت المصادر الأمنية العراقية، لم يسفر الانفجار عن خسائر أو إصابات. وكان الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجى، أعلن يوم السبت الماضى، اكتمال انسحاب القوات القتالية التابعة للتحالف الدولى كامل من العراق. وفى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، قال الخفاجى "إن من بقى على الأراضى العراقية فقط هم الخبراء من الاستراتيجيين والأمنيين والفنيين، وبأعداد ليست كبيرة"، مؤكدًا أن انسحاب قوات التحالف الدولى لن يؤثر على الفعاليات الأمنية فى العراق، لأنهم لم يشاركوا بأى عمليات أمنية نفذتها القوات العراقية ضد الإرهاب.

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