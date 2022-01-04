جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية أن يعقوب قدم إعانات مالية إلى 26 أسرة فقدت منازلها بإقليم "سيجامات"، وقال إن الحكومة خصصت ميزانية لدعم البنية التحتية ومنع الفيضانات المستقبلية فى الإقليم. وأصدرت هيئة الأرصاد الماليزية اليوم تحذيرا فى إقليم "جوهر" من الهطول الغزير للأمطار والذى سيشكل خطورة عالية بمختلف مناطق الإقليم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء ماليزيا يزور ضحايا الفيضانات الأخيرة بالبلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.