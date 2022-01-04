محاولة اغتيال رئيس وزراء هايتى خلال احتفالات الاستقلال

جدة - نرمين السيد - وكانت وسائل الإعلام المحلية فى هايتى، أفادت أمس الإثنين، بأن مجهولين حاولوا اغتيال رئيس الوزراء خلال الاحتفالات بذكرى فى مدينة جونايفس الشمالية، كما اضطر هنرى والوفد المرافق له إلى مغادرة كنيسة سان شارل دى بورومى فى جونايفس، يوم 1 يناير الجارى، بعد سماع عدة طلقات نارية فى مكان قريب.
وأكدت التقارير الإخبارية فى هايتى، أن "الحراس نقلوا رئيس الوزراء على الفور إلى مكان آمن، ونتيجة لتبادل إطلاق النار قتل شخص واحد على الأقل، وأصيب آخرون، فيما تم إلغاء عدد من الاحتفالات".
وتشهد هايتى وضعًا أمنيًا وإنسانيًا متدهورًا، منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس، فى يوليو 2021، وفى أعقاب زلزال أغسطس الذى أودى بحياة أكثر من 2200 شخص.
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