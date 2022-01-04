مسلح يحتجز رهائن فى ولاية جامعة إنديانا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد أوضحت الشرطة أن "المسلح قام باحتجاز الرهان فى الفندق ومركز المؤتمرات التابعين لجامعة إنديانا، بمدينة بلومنجتون فى شمال شرق الولايات المتحدة".
كما أشارت التقارير إلى "وقوع حادث احتجاز رهائن فى مجمع اتحاد الطلاب بجامعة إنديانا"، لافتة إلى أنها تجرى "مفاوضات مع "شخص مسلح بسلاح آلى، وأن عدد الرهائن غير معروف".
وأوضح بيان جامعة إنديانا فى لومنجتون، أن المشتبه به اعتصم فى مبنى الفندق، فيما طالبت السلطات المارة بالابتعاد عن موقع الحادث، وحثت الطلاب على عدم الخروج من مبانى الجامعة، لحين إجلاء نزلاء الفندق.
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