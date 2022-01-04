جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان الحكومة البرازيلية، أوضحت مصادر طبية أن حالة الرئيس جايير بولسونارو شهدت تحسنًا بعد تثبيت أنبوب أنفى، لافتة إلى أنه لا يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة، ولا من آلام فى البطن، وتمكن من السير قليلا فى أروقة المستشفى.
وكان الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو دخل إلى المستشفى فى يوليو الماضى، لنفس السبب، وهو معاناته من انسداد معوى.
يذكر أن الرئيس البرازيلى تعرض للطعن خلال حملته الانتخابية فى 2018، وخضع فى أعقاب ذلك الحادث لسلسلة من الجراحات فى البطن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرازيل: تحسن صحة الرئيس بولسونارو بعد نقله للمستشفى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.