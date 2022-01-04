البرازيل: تحسن صحة الرئيس بولسونارو بعد نقله للمستشفى

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان الحكومة البرازيلية، أوضحت مصادر طبية أن حالة الرئيس جايير بولسونارو شهدت تحسنًا بعد تثبيت أنبوب أنفى، لافتة إلى أنه لا يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة، ولا من آلام فى البطن، وتمكن من السير قليلا فى أروقة المستشفى.

وكان الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو دخل إلى المستشفى فى يوليو الماضى، لنفس السبب، وهو معاناته من انسداد معوى.

يذكر أن الرئيس البرازيلى تعرض للطعن خلال حملته الانتخابية فى 2018، وخضع فى أعقاب ذلك الحادث لسلسلة من الجراحات فى البطن.