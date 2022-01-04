مواعيد الإجازات الرسمية ٢٠٢٢ في مصر وإجازات طلاب المدارس في مصر 2022

تكون هناك العديد من الإجازات والاحتفالات لذلك يرغب العديد من المواطنين في التعرف على مواعيد الإجازات الرسمية ٢٠٢٢ في مصر، حيث أن هذه المناسبات تكون مختلفة بين أعياد وطنية أو مناسبات دينية، والتي تتولى الحكومة المصرية بالإعلان عنها وجعلها عطلة رسمية كنوع من التقدير لتلك المناسبات.

مواعيد الإجازات الرسمية ٢٠٢٢ في مصر

يكون العديد من الأفراد بحاجة إلى التعرف على الأعطال الرسمية، التي توجد في السنة الجديدة 2022 وهذه العطل تتمثل في:

إجازة عيد الميلاد تكون السابع من يناير، الذي يوافق يوم الجمعة.

ثورة 25 يناير وهي ثورة الشعب يكون موعدها 25 من شهر 1 ويوافق يوم الثلاثاء.

الفصح القبطي يوافق تاريخ 24 أبريل، ويكون يوم الأحد.

إجازة شم النسيم في الخامس والعشرين من أبريل.

عيد تحرير سيناء إجازة رسمية تعطي في تاريخ الخامس والعشرين من أبريل، ويكون يوم الاثنين.

عيد العمال 1 مايو.

عيد الفطر المبارك إجازة رسمية في تاريخ الثاني من مايو.

أما يوم الثالث من مايو يكون أيضاً إجازة عيد الفطر المبارك.

ثورة 30 يونيو تكون في نفس اليوم وتأتيه في عام 2022.

يوم الخميس وقفة عرفات الثامن من شهر 7.

عيد الأضحى المبارك التاسع والعاشر من يوليو.

عيد الثورة يأتي في يوم السبت بتاريخ 23 من 7.

رأس السنة الهجرية من المتوقع أن تكون 30 يوليو 2022.

إجازة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.

المولد النبوي الشريف الثامن من شهر 10 2022.

الإجازات الرسمية 2022 في مصر

أما بالنسبة إلى الإجازات الغير رسمية في جمهورية مصر العربية لعام 2022 فإنها تكون كالآتي، وهذه العطل لا تكون رسمية سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة.

عيد الأم 21 مارس 2022.

عيد تحرير طابا 9 مارس 2022.

وفاء النيل 15 أغسطس.

عيد الجلاء 18 يونيو.

عيد النصر 23 سبتمبر.

إجازات طلاب المدارس في مصر 2022

طبقاً إلى المخطط الزمني الموضوع من خلال وزارة التربية والتعليم، فتكون العطلات الدراسية هي: