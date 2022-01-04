إن صندوق التنمية قد قام بتوضيح شروط التسجيل في برنامج دعم التوظيف 1443 حتى يحصل على هذا الدعم مواطني المملكة السعودية الذين يبحثون عن العمل، وهذا البرنامج يقوم بتحمل نسبة محددة من أجر الأشخاص الذين يعملون بالقطاع الخاص، ولكنك عند احتياجك للتسجيل بالبرنامج عليك أن تكون شخص مستوفي لجميع الشروط والضوابط والأحكام التي تم وضعها من البرنامج، ولذا فإننا سنقدم لكم جميع المعلومات التي تريدون معرفتها حول هذا الأمر بالتفصيل

شروط التسجيل في برنامج دعم التوظيف 1443

توجد بعض الشروط التي تم تحديدها من صندوق التنمية حتى يتمكن الشخص من التقديم للحصول على هذا الدعم، وإليكم الشروط وهي كالآتي:

لابد من كون المتقدم ذو جنسية سعودية.

لا يكون المتقدم عمره أقل من 18 عام ولا أكثر من 60 عام.

على المتقدم أن يكون قد تخرج أي لا يقبل الطلاب وفقاً لبيانات وزارة التعليم.

البرنامج لا يدعم الموظفين بالقطاع الحكومي أو حتى الأشخاص أصحاب الأعمال ولا المتقاعدين سواء من القطاع الخاص أو حتى الحكومي.

مدة الدعم لا تتجاوز 24 شهر من قبل أي برنامج من البرامج المخصص نظام التوظيف.

ضرورة تكون المتقدمين مسجلين بالتأمينات بالمنشأة المحددة للصرف ويكون الصرف بالشهر التالي منذ اضافة المتقدم لهذا البرنامج الذي يسمى دعم التوظيف.

عند القيام بالتقديم لبرنامج دعم التوظيف على المتقدم ألا يكون غير مسجل بأي منشأة أخرى تتبع للتأمينات.

ضرورة كون المتقدمين المسجلين بالموقع الإلكتروني التابع لمنصة طاقات.

الحد الأدنى الذي يتقاضاه المتقدم 3200 أما الحد الأقصى 15 ألف ريال سعودي.

الراتب الذي تم تسجيله بالتأمينات لابد من كونه مثل ذاك الراتب المسجل عند القيام بطلب الدعم وأهم شرط لذلك عدم تجاوز المبلغ 15,000.

بإمكان المواطنين ذو الجنسية السعودية الذين قدموا التسجيل ببرنامج حافز، ووصول، وتمهير، أو قرة، أن يتقدموا للاستفادة من هذا الدعم.

دعم التوظيف

إن البرنامج الخاص بدعم التوظيف هو من البرامج التابعة لصندوق التنمية داخل السعودية يقدم دعم لمواطني المملكة الذين يرغبون في الحصول على عمل بالقطاعات الخاصة، وذلك لأن الصندوق يتحمل بعض أجور الموظفين بعد حصولهم على عمل وهذا الدعم كامل لكافة الوظائف التي يكون العمل بها بدوام كامل.

والبرنامج أيضاً يقدم دعماً أضافياً حتى يوظف الأفراد بالمدن ذو الفرص المنخفضة بالتوظيف، كما أن البرنامج لا يختص بتوظيف الرجال فقط بل أنه يوظف السيدات، ويدعم منشآت العمل الصغيرة ومعها المتوسطة وفقاً لحملات الدعم المقدمة من الصندوق.