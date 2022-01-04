أحصل على تمويلك فورى بدون كفيل ، تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة وبتسهيلات عديدة في السداد ، والتي دائما ما يبحث عنها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، الراغبين في الاستفادة من سيولة نقدية سريعة وفورية ، والتي من شأنها تلبية كافة الاحتياجات المالية للعملاء ، كما يوفر هذا العرض التمويلي للعميل إمكانية تأجيل السداد ، في بداية الأقساط التمويلية المستحقة لسداد مبلغ التمويل الشخصي ، وذلك من أجل تسهيل السداد علي جميع العملاء.

أحصل على تمويلك فورى بدون كفيل وأجل السداد في بداية الأقساط التمويلية

تمويل نقدى وفورى بدون كفيل وبدون أي ضمانات ، أحد الحلول التمويلية الميسرة المتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة ، والتي يقدمها بنك البلاد لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك هذا التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة ، وبتسهيلات عديدة في السداد ، بالإضافة إلى إتاحت الفرصة للعميل لتأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة ، وذلك من أجل تسهيل عملية السداد علي جميع العملاء ، كما وفر بنك البلاد التمويل الشخصي للعميل السعودي وغير السعودى ، بالإضافة إلى إتاحت الفرصة للمواطن المتقاعد الاستفادة من عرض تمويل بنك البلاد ، بأقل راتب تقاعدى وبأسهل الشروط ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي بنك البلاد لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ في هذا المقال علي الشروط التي حددها بنك البلاد للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً في المملكة العربية السعودية.

قام بنك البلاد في المملكة العربية السعودية بتصميم عرض التمويل الشخصي ليكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. تمويل بنك البلاد لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. يوفر البنك للعملاء من خلال هذا العرض التمويلي مبالغ مالية كبيرة ، والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي. السعودى والمقيم يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي بنك البلاد. المواطن المتقاعد يمكنه أيضاً الاستفادة من هذا العرض التمويلي. يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل من بنك البلاد حتي 60 شهر. يوفر البنك هذا التمويل الشخصي بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من فرصة السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت. يتيح بنك البلاد للعملاء إمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة. يمكن للعميل تأجيل سداد قسط شهري من كل عام. موظفي قطاع البنوك في المملكة العربية السعودية ، يمكنهم الاستفادة من تمويل بنك البلاد ، بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يمتلك حساب بنكي جارى لدى بنك البلاد في المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يقل عمر الشخص المتقدم بالطلب عن 18 سنة ، وذلك عند التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد.

يجب أن يكون الشخص المتقدم بالطلب علي رأس العمل في جهة معتمدة لدى بنك البلاد في المملكة العربية السعودية ، سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 3000 ريال سعودي ، وذلك للعميل السعودي.

أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين غير السعوديين ، يجب ألا يقل الراتب الشهري له عن 3500 ريال سعودي، للاستفادة من تمويل بنك البلاد بدون كفيل.

مزايا التمويل الشخصي من بنك البلاد لقطاع الأفرادالشروط الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد