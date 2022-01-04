طريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة وموعد صرف الدفعة الجديدة

إن كيفية التسجيل في برنامج الدعم الريفي لجميع الأسر المنتجة يعد من أهم وأبرز الخدمات الإلكترونية التي تقوم وزارة الزراعة والمياه والبيئة بتقديمها إلى جميع المواطنين الذين يعملون في الأنشطة الزراعية المتنوعة، وذلك بغرض تطوير المستوى الاقتصادي وتطوير المهارات من أجل توفير المحاصيل الزراعية، وتنمية الثروة السمكية، وتنمية تربية المواشي، وذلك من خلال بوابة الريف الإلكترونية من أجل توفير الكثير من الجهد والوقت.

يجب أن يكون المواطن حاصل على الجنسية السعودية.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام.

يجب أن يكون المواطن الغير سعودي حاصل على كارت التنقل.

ألا يكون الحد الأقصى للدعم الريفي السنوي أكثر من 54 ألف ريال سعودي.

ألا يزيد الراتب الشهري لشخص المتقدم عن 6 آلاف ريال.

يجب أن يتم التعهد على صحة البيانات التي تم إدخالها والمستندات المرسلة في الموقع.

يجب أن يكون هناك حساب بنكي لدى الشخص ويجب أن يكون باسمه.

يجب أن يكون هناك وثيقة عمل من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

يجب أن يتم التسجيل في بوابة التوظيف الإلكترونية من أجل الاستفادة من الدعم المادي.

ألا يزيد عدد البرامج التنموية الذي يقوم الشخص المستفيد بالتسجيل فيها عن ثلاثة برامج.

إرسال دراسة جدوى عن المشروع مع إرفاق التحليل المالي والاقتصادي للمشروع.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز “منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية”

حتى يتم التسجيل في بوابة دعم الريف يجب أن يتم اتباع الخطوات الآتية:

يتم الانتقال إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالريف من خلال هذا الرابط “ رابط التسجيل في دعم ريف “

الضغط على خانة تسجيل كأسر منتجة الموجودة في أعلى صفحة الموقع.

ثم يتم النقر على خانة سجل الآن.

يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج دعم الريف قام بالتسهيل على كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية عملية التواصل من أجل استقبال الشكاوى والوصول إلى حلول لكافة المشكلات التي تتعلق بمنظومة دعم الريف، حيث يواجه الكثيرون مشاكل في التسجيل أو الاستفسار، ويمكنك التواصل مع الدعم الفني لمنظومة دعم الريف من خلال 19930 ويتم استقبال الشكاوى من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.