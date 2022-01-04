إن جميع النساء يهتمون كثيراً بأن يعرف هل أن السيدات الذين تزوجوا من رجال سعوديين وهم أجانب يحسبوا بالسعودة، وهل هناك أي مانع خاص بهم بالنسبة للتعاون والتعاملات لتلك الفئة، وهذا حتى يتعرفوا على الحقوق التي تمنح لهم داخل المملكة السعودية، وبالنسبة للعمل أو حتى الدراسة، وفي جميع معاملات الحكومة المتعددة، ولذا فإننا عبر مقالنا لهذا سنقدم لكم الإجابة عن سؤال هل زوجة المواطن تحسب في السعودة والتفاصيل الخاصة بهذا الأمر.

هل زوجة المواطن تحسب في السعودة

إن وزارة الموارد قد قامت بالإجابة عن هذا السؤال الذي يحدد الموقف الخاص بالسيدة الأجنبية المتزوجة من شخص سعودي عن هذا الأمر المتعلق بالتوطين، وكان ردها بأن الزوجة الأجنبية المتزوجة من السعودي لا تحتسب مع متطلبات التوطين، ومقابل ذلك فقد قامت الوزارة بالتوضيح بأن السيدات الأجنبيات الغير سعوديات لا يمكنهم أن يعملوا أيضاً بالمهن المقتصرة على الأشخاص السعوديين.

حق المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي في العمل

إن المرأة الأجنبية التي تزوجت من شخص سعودي لا يكون لها الحق بأن تعمل في الوظائف المقتصرة على السيدات بالسعودية في الوقت الحالي، كما أن وزارة الموارد قامت بالتوضيح من خلال حسابها بأن الزوجة الأجنبية المتزوجة من الرجل السعودي لا تحتسب ضمن متطلبات التوطين ولكنها يمكنها أن تعمل بالقطاع الخاص ولا تنقل كفالتها للمنشأة.

حقوق السيدة الأجنبية المتزوجة من سعودي

لقد تم تحديد الحقوق الخاصة بالسيدة الأجنبية التي قد تزوجت من مواطن سعودي ولها بعض المميزات، وإليكم هذه المزايا والحقوق وهي كالآتي:

يحق للسيدة الأجنبية المتزوجة من سعودي أن تعمل بالقطاع الخاص داخل المملكة السعودية.

يمكن للمرأة الأجنبية التي تزوجت من مواطن سعودي أن تلتحق ببعض الجامعات بالمملكة، ولكن ضمن بعض الشروط التي لابد من استيفائها وتوفرها بهم.

تمنح الجنسية السعودية للمرأة التي تزوجت من شخص سعودي وفقاً لبعض الشروط المحددة من وزارة الداخلية التابعة للمملكة السعودية.

الشروط اللازمة لقبول زوجة المواطن السعودي بالجامعة

توجد بعض الشروط التي تلزم لقبول المتزوجات من المواطن السعودي وإليكم الشروط وهي كالآتي: