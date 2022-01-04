إن جميع المواطنين يهتموا بمعرفة الإجازات بالمملكة السعودية لهذا العام الحالي 2022 سواء كان ذلك هذه القطاعات الخاصة أو العامة أو حتى المدارس الأهلية والحكومية، وهذه الإجازات تحدد من قبل القانون الخاص بالخدمة المدنية داخل المملكة السعودية، وتكون هذه الإجازات مدفوعة الراتب أي لا ينقص شيء من الراتب بسببها، ومن خلال مقالنا هذا سنقدم لكم مواعيد الإجازات الرسمية ٢٠٢٢ السعودية.مواعيد الإجازات الرسمية ٢٠٢٢ السعودية
إن القانون السعودي قد حدد العطلات الرسمية بالمملكة السعودية لهذا العام، والتي تعتمد في جميع القطاعات الخاصة بالدولة كاملة دون أن يخصم من رواتبهم، وكانت قائمة العطلة كالآتي:
- إجازة عيد الفطر ستكون من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء من 1 مايو إلى 4 مايو.
- إجازة عيد الأضحى ستكون من يوم الجمعة وحتى يوم الثلاثاء أي من ثمانية يوليو حتى 12 يوليو.
- اليوم الوطني سيكون الجمعة 23 سبتمبر يوم واحد فقط.
سنقدم لكم لائحة الإجازات المنصوص عليها من قبل قانون الخدمة المدنية داخل المملكة السعودية، وهذه الإجازات منها ما هو مدفوع الأجر ومنها ما لا يكون مدفوع الأجر، ويحتسب فيه أجر وفقاً لاستحقاق الحالة والقانون، وإليكم لائحة الإجازات وهي كالآتي:
- الإجازة السنوية تكون للموظفين يحصلوا عليها بقدر 21 يوم وهذا للأشخاص الذين لم يتموا الخمس سنوات بنفس العمل وحتى 30 يوم للذين تعدوا الخمس سنوات بالعمل.
- الإجازة التي بدون أجر يأخذها الموظف ويوافق عليها صاحب العمل.
- بعد ذلك الإجازة الخاصة بتأدية فريضة الحج مدتها 10 أيام أو 15 يوم ولا يخصم منها لا تكون مدفوعة بالأجر ومعها إجازة عيد الأضحى.
- إجازة الحالة الخاصة تكون بسبب إتيان مولود جديد تمنح للموظف ثلاث أيام.
- إجازة الزواج تكون خمسة أيام.
- إجازة الوفاء للأقارب من الدرجة الأولى أي الأصول والأفرع هو وفاة الزوجة تكون مدفوعة الأجر مدتها 5 أيام.
- الإجازة المرضية يأخذها الموظف 120 يوم متصل أو منقطع بالنسبة للموظفة الحامل تأخذ 180 يوم.
- الراحة الأسبوعية تكون بمثابة يوم واحد 24 ساعة.
- إجازة الوضع للسيدات الحوامل تكون 10 أسابيع ويتم العمل عليها حتى يتم توزيعها وفقاً لرغبة السيدة، وتأخذ أربع اسابيع قبل ميعاد الولادة وهذا أقصى شيء.
- إجازة العدة تأخذها السيدة المسلمة التي قد توفي زوجها تكون أربع شهور وعشرة أيام وتكون مدفوع الأجر.
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إن جميع المواطنين يهتموا بمعرفة الإجازات بالمملكة السعودية لهذا العام الحالي 2022 سواء كان ذلك هذه القطاعات الخاصة أو العامة أو حتى المدارس الأهلية والحكومية، وهذه الإجازات تحدد من قبل القانون الخاص بالخدمة المدنية داخل المملكة السعودية، وتكون هذه الإجازات مدفوعة الراتب أي لا ينقص شيء من الراتب بسببها، ومن خلال مقالنا هذا سنقدم لكم مواعيد الإجازات الرسمية ٢٠٢٢ السعودية.مواعيد الإجازات الرسمية ٢٠٢٢ السعودية
إن القانون السعودي قد حدد العطلات الرسمية بالمملكة السعودية لهذا العام، والتي تعتمد في جميع القطاعات الخاصة بالدولة كاملة دون أن يخصم من رواتبهم، وكانت قائمة العطلة كالآتي:
- إجازة عيد الفطر ستكون من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء من 1 مايو إلى 4 مايو.
- إجازة عيد الأضحى ستكون من يوم الجمعة وحتى يوم الثلاثاء أي من ثمانية يوليو حتى 12 يوليو.
- اليوم الوطني سيكون الجمعة 23 سبتمبر يوم واحد فقط.
سنقدم لكم لائحة الإجازات المنصوص عليها من قبل قانون الخدمة المدنية داخل المملكة السعودية، وهذه الإجازات منها ما هو مدفوع الأجر ومنها ما لا يكون مدفوع الأجر، ويحتسب فيه أجر وفقاً لاستحقاق الحالة والقانون، وإليكم لائحة الإجازات وهي كالآتي:
- الإجازة السنوية تكون للموظفين يحصلوا عليها بقدر 21 يوم وهذا للأشخاص الذين لم يتموا الخمس سنوات بنفس العمل وحتى 30 يوم للذين تعدوا الخمس سنوات بالعمل.
- الإجازة التي بدون أجر يأخذها الموظف ويوافق عليها صاحب العمل.
- بعد ذلك الإجازة الخاصة بتأدية فريضة الحج مدتها 10 أيام أو 15 يوم ولا يخصم منها لا تكون مدفوعة بالأجر ومعها إجازة عيد الأضحى.
- إجازة الحالة الخاصة تكون بسبب إتيان مولود جديد تمنح للموظف ثلاث أيام.
- إجازة الزواج تكون خمسة أيام.
- إجازة الوفاء للأقارب من الدرجة الأولى أي الأصول والأفرع هو وفاة الزوجة تكون مدفوعة الأجر مدتها 5 أيام.
- الإجازة المرضية يأخذها الموظف 120 يوم متصل أو منقطع بالنسبة للموظفة الحامل تأخذ 180 يوم.
- الراحة الأسبوعية تكون بمثابة يوم واحد 24 ساعة.
- إجازة الوضع للسيدات الحوامل تكون 10 أسابيع ويتم العمل عليها حتى يتم توزيعها وفقاً لرغبة السيدة، وتأخذ أربع اسابيع قبل ميعاد الولادة وهذا أقصى شيء.
- إجازة العدة تأخذها السيدة المسلمة التي قد توفي زوجها تكون أربع شهور وعشرة أيام وتكون مدفوع الأجر.