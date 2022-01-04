إن جميع المواطنين يهتموا بمعرفة الإجازات بالمملكة السعودية لهذا العام الحالي 2022 سواء كان ذلك هذه القطاعات الخاصة أو العامة أو حتى المدارس الأهلية والحكومية، وهذه الإجازات تحدد من قبل القانون الخاص بالخدمة المدنية داخل المملكة السعودية، وتكون هذه الإجازات مدفوعة الراتب أي لا ينقص شيء من الراتب بسببها، ومن خلال مقالنا هذا سنقدم لكم مواعيد الإجازات الرسمية ٢٠٢٢ السعودية.

مواعيد الإجازات الرسمية ٢٠٢٢ السعودية

إن القانون السعودي قد حدد العطلات الرسمية بالمملكة السعودية لهذا العام، والتي تعتمد في جميع القطاعات الخاصة بالدولة كاملة دون أن يخصم من رواتبهم، وكانت قائمة العطلة كالآتي:

إجازة عيد الفطر ستكون من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء من 1 مايو إلى 4 مايو.

إجازة عيد الأضحى ستكون من يوم الجمعة وحتى يوم الثلاثاء أي من ثمانية يوليو حتى 12 يوليو.

اليوم الوطني سيكون الجمعة 23 سبتمبر يوم واحد فقط.

اللائحة الخاصة بالإجازات داخل المملكة

سنقدم لكم لائحة الإجازات المنصوص عليها من قبل قانون الخدمة المدنية داخل المملكة السعودية، وهذه الإجازات منها ما هو مدفوع الأجر ومنها ما لا يكون مدفوع الأجر، ويحتسب فيه أجر وفقاً لاستحقاق الحالة والقانون، وإليكم لائحة الإجازات وهي كالآتي: