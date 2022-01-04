الاستعلام عن توثيق عقد العمل عبر موقعنا، تعتبر من ضمن المنصات التي تشمل الكثير من الخدمات الإلكترونية لكافة المواطنين في المملكة، فجاءت تلك الخدمات من ضمن رؤية المملكة 2030، لذا يبحث العديد عن إمكانية توثيق عقد عمل دون الحاجة للذهاب إلى المصلحة المختصة بذلك.

الاستعلام عن توثيق عقد العمل عبر منصة مدد 2022

يُمكنك الاستعلام عن توثيق عقد العمل عبر المنصة الخاصة بذلك وهي مدد، لذا جاءت الخطوات على النحو التالي:

انتقل إلى رابط منصة مدد الرسمي.

اختر نظام الالتزام أضغط بكتابة كافة البيانات.

اختر التزام توثيق ثم حدد الموظف الذي ترغب في توثيقه.

سجل البيانات بدقة كاملة ثم أنقر على التالي.

قم بالموافقة على جميع الشروط ثم الإقرار ثم الضغط على إرسال.

الإستعلام عن العقد الموثق عبر منصة مدد

يُمكنك الاستعلام عن العقد الموثق عبر اتباع بعض الخطوات التالية:

انتقل إلى رابط موقع التأمينات.

قم بكتابة جميع البيانات ثم أضغط على خانة توثيق العقود.

اختر موظف ثم ادخل رقم الهوية.

سوف تظهر لك العقود الخاصة بالعاملين.

بالخطوات السابقة يكون تم الاستعلام عن العقد بنجاح.

خطوات التسجيل لحماية الأجور في منصة مدد الإلكترونية

لكي تتمكن من التسجيل في المنصة لابد من اتباع الآتي:

أذهب مباشرة إلى رابط منصة مدد ثم أنقر على التسجيل.

قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة.

التحويل إلى صفحة الشخص ثم أكتب اسم المنشأة.

رابط الدخول إلى منصة مدد mudad.com.sa

لكي تتمكن من التوجه مباشرة إلى رابط منصة مدد الرسمية لكي تنجز المهام التي تود بها، حيث وفرت تلك الرابط للاستعلام والاطلاع على كافة الخدمات المُتاحة عبره.

إجراءات توثيق عقد العمل



يُمكنك القيام بإجراءات توثيق عقد العمل عن طريق اتباع الآتي: