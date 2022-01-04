إن هذا منيو هام بالنسبة للجميع، ويبحثوا عن منيو كنتاكي والأسعار الخاصة به الموضوعة من قبل مطاعم كنتاكي لجميع العملاء داخل الرياض، حتى يتعرفوا بشكل كامل على الأسعار الخاصة بالوجبات، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم معلومات كاملة عن منيو كنتاكي الرياض 2022 وجميع التفاصيل اللازمة معرفتها حول هذا الأمر.

منيو كنتاكي الرياض 2022

إن المنيو الخاص بكنتاكي الرياض مقسم إلى أقسام، كل قسم به بعض الوجبات التي تقدم بجميع الفروع والمناطق داخل الرياض، وإليكم المنيو هو كالآتي:

كريسبى ستريبس 24 ريال.

ريال تشيكن الحار أو البارد 10ريال.

تشيلي 24 ريال.

الأرز بالدجاج الفيليه 16 يال.

وجبة ايتى زنجر 27 ريال.

باكيت بوب كورن 27 ريال.

تشيكن فيليه كومبو 23 ريال.

رويال ساندوتش في 5 ريال.

سناك 12 ريال.

ساندوتش توستج تويستر 9 ريال.

توستد تويستر 19 ريال.

سناك ستربس القطعتين 12.

تشيكن فيليه 13 ريال.

بوكس ماستر الحار 15 ريال.

بيج فيلر الحار 15 ريال.

زنجر سوبريم.

بوكس ماستر البارد 15 ريال.

بيج فيلر 15 ريال.

الوجبة العائلية إلى أربع أفراد 59 ريال.

الوجبة الاقتصادية لسبع أفراد 88 ريال.

وجبة الحفلات لعشر أشخاص 112 ريال.

وجبة الاستربس 85 ريال.

وجبة البرجر للأطفال 10 ريال.

وجبة ناجتس للأطفال 10 ريال.

دجاج ستربس الخاص للأطفال 10 ريال.

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إن مطاعم كنتاكي تعد الأشهر داخل المملكة السعودية ومنتشرة في جميع أرجاء العالم، فهو يقدم لكم الدجاج المقلي بأشكال مختلفة تناسب الجميع، يعشقها الصغار والكبار الشيوخ والشباب، والوجبات سريعة ولذيذة، كما أن المطعم يضيف على الوجبات الخاصة به بعض الوجبات الإضافية التي تجذب العملاء، ويقوم بتجربتها وبإمكانك أن تطلب ما تريد إلكترونياً لكافة المنتجات عبر الموقع الإلكتروني التابع لمطاعم كنتاكي والمنيو له ثلاث أقسام مثل بقية المطاعم.

الطلب الاون لاين كنتاكي الرياض

يستطيع جميع العملاء أن يطلبوا وجبات كنتاكي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للمطعم، وباتباع بعض الخطوات وهي كالآتي: