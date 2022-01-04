لقد تم الإعلان عن بعض الوظائف العسكرية التابعة للقوات العسكرية داخل المملكة السعودية، فقد توفرت فرص عمل للرجال حتى يستفيدوا من الكفاءات والخبرات المتواجدة لدى الخريجين، وهذه الوظائف تكون لها بعض الشروط التي تم تحديدها لقبول الأشخاص بالخدمة العسكرية بالمملكة، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم المعلومات كاملة عن شروط العسكرية للرجال وجميع المعلومات التي تحتاج لمعرفتها حول ذلك.

شروط العسكرية للرجال 1443

إن العديد من الرجال يفضلوا أن ينضموا للوظائف العسكرية حباً بخدمة الوطن، وتوجد بعض الشروط اللازمة للانضمام للوظائف العسكرية وهي كالآتي:

لا يقبل المواطن الذي لا تتوافر فيه الشروط المعلنة من وزارة الدفاع.

ضرورة كون المتقدم سعودي الجنسية.

وبإمكان مواطني المملكة الذين قد عاشوا بأماكن خارج دولتهم التقدم مثل هذه الوظائف، وهذا إن كان الوالد يعمل بأي جهة خادمة للوطن.

السن لايزيد عن 30 عام ولا يكون أقل من 20 عام.

ضرورة حصول المتقدم على أي شهادة تكون بالتخصصات التي تم الإعلان عنها.

لابد من تواجد رخصة قيادة للشخص المتقدم من قبل المدارس التعليمية والرخصة يكون تاريخها ساري.

تنطبق عليه الشروط البدنية والصحية أي يكون لائق ولا يعاني من أي مرض مزمنة.

تناسق جسم المتقدم وزناً وطولاً ولا يقبل من أقل من متر و60 سم.

حسن سير وسلوك الشخص الذي يريد التقدم للوظيفة، فلا يقبل من عليه أي قضية تتعلق بالأخلاق أو الشرف.

العائلة تكون سعودية، وإن كان متزوج تكون زوجته أيضاً سعودية لديها الجنسية.

يحصل على قبول بجميع الاختبارات.

أن تكون لديه الدورات التدريبية والمهنية حتى يقبل بالوظائف الفنية.

عدم التحاق المتقدم بأحد الهيئات العسكرية بشكل مسبق وهذا ضروري للغاية.

لا يقبل الشخص الذي يعمل بأي هيئة أو مؤسسة تابعة لحكومة المملكة.

عليك أن تقرأ الشروط جيداً وتدقق بها قبل أن تبدأ بالتقديم.

إذا أخل الشخص بأي شرط من الشروط لن يقبل الطلب الخاص بي.

الوظائف العسكرية

إن وزارة الدفاع التابعة للمملكة السعودية قد أعلنت عن فتح الباب للتسجيل للأشخاص الذين لديهم مؤهلات مطلوبة سواء كانوا رجالاً أو نساءً من حاملي الجنسيات السعودية، وهذا وفق الشروط المعلنة من الوزارة، التي لابد من تواجدها بالأشخاص المتقدمين لمثل هذه الوظائف العسكرية، وعلى من يرغب ويريد أن يسجل لوظائف الوزارة الدخول إلى بوابة التجنيد مباشرة التي تتبع وزارة الدفاع لأنه لن يقبل أي طلب إلا بالتسجيل إلكترونيا.