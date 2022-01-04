“عاجل” صدور نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 50 الآن تعرف على النتائج وحلول الدفعات المرفوضة

متابعينا في المملكة في ظل متابعتنا الدقيقة لكل ما يهم المواطن في المملكة، وجد بحث مكثف الآن عن نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 50، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم النتائج والتي أعلن الحساب الرسمي للبرنامج عبر موقع تويتر اليوم الثلاثاء الموافق 2022/01/04، عن صدورها وقال البرنامج أن المسجلين يمكنهم الآن الدخول على رابط البرنامج، وإدخال بياناتهم الشخصية والاستعلام عن نتائج الأهلية ومن لم يشمله الدعم يمكنه تقديم تظلم واعتراض عن نتائج الأهلية، وفق المواعيد والضوابط المحددة لذالك، والتي وضحها البرنامج من قبل وفيما يلي طريقة الاستعلام الإلكتروني عن النتائج.

الدخول على الرابط الرسمي للبرنامج

تسجيل أسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالمستفيد على البرنامج.

تسجيل الرمز التحقق المرئي أسفل الصفحة الرئيسية ثم أضغط تسجيل دخول.

أنقر الاستعلام عن نتائج الأهلية وبعدها سيطلب الموقع بياناتك الشخصية رقم الهوية ورقم الحساب.

وأخيراً بعد تسجيل البيانات الدقيقة أنقر على أستعلام لتظهر تفاصيل النتائج.

مراجعة البنك الخاص بك لحل المشكلة المتعلقة بالحساب الجاري. أنقر وأدخل على حسابك ومنها على خانة الدفعات المالية ثم أضغط تأكيد الحساب البنكي. أو قم بتغير الحساب البنكي في البوابة الإلكترونية من خلال الدخول على تفاصيل الطلب وبيانات الحساب الجاري وأنتظر رسالة بتصحيح وتأكيد رقم الآبيان الجديد.

رابط الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن 50برنامج حساب المواطن يوضح حلول الدفعات المرفوضةموعد صرف الدفعة 50 من البرنامج

برنامج حساب المواطن موعد صرف الدعم الخاص به محدد ومعروف لكافة المستفيدين منه، وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتغير إذا تصادف اليوم العاشر يوم عطلة رسمية، يتم تقديم الصرف يوم أي يصرف في اليوم التاسع من الشهر الميلادي.

صدور نتائج أهلية حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن تقديمه 5.5 مليون خدمة إلكترونية، عبر كافة الطرق التي أتاحها للتواصل بينه وبين المستفيدين منه خلال عام 2021، وهذا يدل على التفاعل الكبير بين البرنامج والملايين من المواطنين المستفيدين من البرنامج، وتعتبر خدمة الاستعلام عن الأهلية من أهم الخدمات التي يقدمها البرنامج للمتعاملين معه، إضافة إلي الخدمات الأخرى مثل تقديم طلب اعتراض.